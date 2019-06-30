سماعات “Galaxy Buds” رفيقك المثالي خلال أنشطتك اليومية

عمان– من الصعب للغاية في وقتنا الحالي أن نتخيل العالم بدون سماعات الرأس والأذن التي شهدت خلال ما يقارب قرن من الزمن تطورات كبيرة، وأصبحت جزءا لا يتجزأ من حياة المستهلكين من خلال مساهمتها في تحويل الطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون مع العالم المحيط بهم. ويبدو أن هذه الأجهزة القابلة للارتداء آخذة بالتطور ولن تشهد أي نوع من التباطؤ؛ حيث تشير البحوث الحديثة إلى أن سوق سماعات الرأس والأذن حول العالم يسير على الطريق الصحيح نحو بلوغ قيمة إجمالية تصل إلى 15.8 مليار دولار أميركي بحلول العام 2025. وتتيح هذه الإبداعات المبتكرة القابلة للارتداء للمستخدمين طرق جديدة للاستماع والتواصل بالإضافة إلى ذلك، لم تعد هذه الأجهزة مجرد إكسسوارات مريحة -وإنما باتت جزءا أساسيا من أسلوب الحياة اليومي لتلبية احتياجات المستهلكين المتجددة. وبغية فهم الابتكارات التكنولوجية التي تطورت منذ الظهور الأول لسماعات الرأس في أواخر القرن التاسع عشر، فإن الأمر يستحق القيام برحلة عبر العقود لتتبع المعالم الرئيسية في تطورها. فقبل وقت طويل من ظهور المساعدات الصوتية، أو منصات بث الموسيقى القائمة على الاشتراك، أو تقنية الصوت اللاسلكية، كانت سماعات الرأس ضخمة وغير ملائمة من حيث الحجم. وتم تصميم سماعات الرأس واستخدامها لأول مرة من قبل مستخدمي الهاتف، ثم أصبحت وسيلة للاستماع إلى الموسيقى. ومن هنا، بدأ حجمها يتضاءل شيئاً فشئياً لتصبح أكثر سهولة في الاستخدام، مع إمكانيات أخرى وميزات اتصال إضافية بفضل إمكانية اتصالها بأجهزة محمولة أكثر ذكاءً.

ومع التطورات التي شهدتها التقنيات الحديثة، ما يزال يعتبر، على نطاق واسع، أن ابتكارات سماعات الرأس والأذن أسهمت في إحداث تحولات كبيرة في تاريخ الموسيقى والصوت. مع نمو فئة سماعات الأذن، من المتوقع أن يشهد القطاع شحن 10.6 ملايين وحدة بحلول نهاية العام 2021 مع معدل نمو سنوي مركب قدره 58.5 % بين أعوام 2017 و2021. وعلى الرغم من التغيرات التي شهدها التصميم والتكنولوجيا، فقد حافظت هذه الأجهزة على جوهرها وهدف استخدامها الأساسي: فهي تمكن المستخدمين من تعزيز علاقتهم بالعالم وتمكينهم من القيام بأشياء لم يتمكنوا من فعلها من قبل.