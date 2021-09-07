سماعات HUAWEI FreeBuds 4 تحطم رقماً قياسياً جديداً بمبيعاتها في الأردن

استمرت هواوي على مر السنين بالابتكار بأجهزتها عبر مختلف الطرق. وأثبت إصدار HUAWEI FreeBuds 4 أنه قصة نجاح جديدة لهواوي، حيث باعت السماعات حتى الآن 60% أكثر من سابقتها 3 HUAWEI FreeBuds في الأردن. ويعدّ ذلك برهاناً على مكانة هواوي المهمة في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء ودليلاً ملموساً على ما تهدف الشركة إلى تقديمه لعملائها. وتمت ترقية السماعات وتزويدها بتقنية الاتصال قريب المدى (ANC 2.0) الجديدة والتصميم المريح. وتتميز هذه السماعات بتحسينات عديدة في مكوناتها المادية والبرمجية التي ترتقي بخاصية إلغاء إلى مستويات جديدة، بالإضافة إلى توفيرها لتجربة ارتداء مريحة.

HUAWEI FreeBuds 4سماعات

تطورت سماعات HUAWEI FreeBuds 4 عن سابقاتها التي توفر تجربة صوتية ممتازة من خلال جودة الصوت الشبيهة بالاستوديو، وخاصية إلغاء الضجيج النشطة، والراحة عند ارتدائها لفترات طويلة، وهي متوافقة مع منتجات هواوي وأيضاً الأجهزة التي تعمل بنظام Android وiOS، ويستطيع المستخدمون تنزيل تطبيق HUAWEI AI Life الذي يتيح لهم ضبط إعداداتها أو تنفيذ أوامر التحكم المتنوعة في السماعات، مثل اكتشاف اللحظة التي يتم ارتداء السماعات فيها، والتحكم السريع، واستعلام الحالة، والتحكم بخاصية إلغاء الضجيج النشطة، وإدارة الجهاز، وكل ذلك عبر التطبيق.

تستخدم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 محركاً ديناميكياً كلاسيكياً مقاس 14.3 مم مع غشاء خفيف الوزن ومتين يوفر استجابة محسنة لتجنب الاهتزازات المنقسمة التي تسبب التشوهات عند إخراج الصوت.

طبقت هواوي لأول مرة في سماعاتها الجديدة تقنية التنسيق حسب شكل الأذن (Adaptive Ear Matching) التي تساعد في تحسين إخراج الصوت؛ فهي تكتشف شكل أذن المستخدم تلقائياً وحالة ارتدائها، مما يمكّن سماعات HUAWEI FreeBuds 4 من تحسين التأثير الصوتي بذكاء، والحفاظ على اتساق جودة الصوت ودقته، وتوفير صوت جهير قوي وغناءً واضحاً وتفاصيل رائعة، وحتى جودة المكالمات الممتازة.

تعدّ الراحة أيضاً أحد العوامل المهمة عند ارتداء السماعات، وهذا ما دفع هواوي لتصميم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 باستخدام أكثر من 10 آلاف نموذج للأذن البشرية تم أخذه في الاعتبار لتقييم التجربة وضمان الراحة المثلى عند الارتداء لجميع المستخدمين.

توفر سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضاً تسجيلاً عالي الجودة يصل إلى 48 كيلو هرتز. وبفضل الميكروفون عالي الحساسية، يمكنها تسجيل صوت عالي الدقة يحتفظ بالكثير من تفاصيل الصوت الذي يتم تسجيله. أما بالنسبة لعشاق اللعب، تدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضاً وضع التأخّر المنخفض الذي يعدّ مثالياً للألعاب سريعة الوتيرة. وباستخدام الترميز الصوتي الجديد للألعاب، توفر هذه السماعات 150 ميللي ثانية في اللعبة ويمكن أن تصل إلى 90 ميللي ثانية عند الاتصال بأحد أجهزة هواوي.

تتميز سماعات HUAWEI FreeBuds 4 أيضاً بعناصر تحكم حساسة للمس يمكن استخدامها للتشغيل والمكالمات. ويتيح النقر مرتين على جذع السماعة الرد على/رفض المكالمات وتشغيل/إيقاف الموسيقى مؤقتاً وتشغيل الأغنية السابقة/التالية وتفعيل المساعد الصوتي، في حين يساعد التمرير للأعلى والأسفل على التحكم بمستوى الصوت. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الضغط لفترة طويلة على السماعات إلى تفعيل/إلغاء خاصية إلغاء الضجيج النشطة.

يمتلك العديد من المستخدمين في العصر الرقمي اليوم أكثر من جهاز واحد، ويكون من الصعب في بعض الأحيان وصل السماعات بأجهزة متعددة. وتدعم سماعات HUAWEI FreeBuds 4 الاتصال المزدوج، سواء كان بهاتف ذكيّ أو جهاز لوحي أو حاسوب محمول أو ساعة ذكية، أو حتى أجهزة من علامات تجارية أخرى، أو تلك التي تعمل على أنظمة تشغيل مختلفة.

تتوفر سماعة HUAWEI FreeBuds 4 في الأردن باللون الفضي، وبسعر 139 دينارًا، مع هدية مجانية عبارة عن غطاء للسماعات متوفرة بكمية محدودة. يمكنك شراؤها الآن من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني، عبر الرابط التالي: https://huaweieshop.jo/accessories/huawei-freebuds-4، أو من خلال متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://www.cellavenuestore.com/product/huawei-freebuds-4/، أو عبر زيارة أي من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي في المملكة.