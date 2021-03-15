سماعات HUAWEI FreeLace Pro مزودة بتقنية إلغاء الضجيج النشطة



دبي -أصبحت الموسيقى جزءا لا يتجزأ من التمارين اليومية، سواء أكان ذلك في صالة الألعاب الرياضية أو حتى أثناء الركض، ولهذا السبب ترى دائما أشخاصا يستخدمون مجموعة واسعة من سماعات الأذن. يعد الصوت الجهير، والراحة أثناء الارتداء، وعمر البطارية عوامل مهمة يجب مراعاتها عند اختيار سماعات الأذن لتناسب استخدامك اليومي في صالة الألعاب الرياضية. من ناحية أخرى، إذا كنت من مُحبي ألعاب الهواتف الذكية، فقد يكون لديك متطلبات مختلفة أيضًا. هل هذا يعني أنك بحاجة إلى الحصول على زوجين من سماعات الأذن؟ لمَ لا تحصل على السماعة التي يمكنك استخدامها لكليهما؟ هنا، تأتي سماعات هواوي الجديدة HUAWEI FreeLace Pro التي تم إطلاقها مؤخرًا في الأردن، إذ توفر لك أفضل ما في العالمين.

إذا كنت ستضع قائمة بالأشياء التي يجب حملها معك في الحقيبة التي ستأخذها إلى الصالة الرياضية، فمن المؤكد أن سماعات الأذن ستكون ضمن الخمسة الأوائل. نظرًا لأهميتها، فأنت بحاجة إلى اختيار سماعة تناسب جميع أنواع سيناريوهات الصالة الرياضية، وسماعات HUAWEI FreeLace Pro الجديدة تهدف إلى تحقيق جميع هذه السيناريوهات. أحد الأمثلة هي البطارية، لا أحد يريد نفاد الشحن في منتصف التمرين، أو حتى انتظار السماعة لاكتمال عملية الشحن لاستخدامها للاستماع إلى الموسيقى في الصالة الرياضية. تأتي سماعة HUAWEI FreeLace Pro ببطارية تدوم حتى 24 ساعة بشحنة واحدة، مما يعني أنك ستحصل على طاقة بطارية كافية لممارسة التمارين الرياضية.

قد ترغب أيضًا في التخلص من كل الضوضاء غير الضرورية من حولك، خاصةً في صالة الألعاب الرياضية. هذا هو المكان الذي تقوم فيه تقنية إلغاء الضجيج النشطة بميكروفون مزدوج بدور مهم في سماعات HUAWEI FreeLace Pro. يأخذ هذا الإعداد الضوضاء المحيطة من الضوضاء الخارجية والضوضاء المتبقية في أذنك ويولد موجات إلغاء الضوضاء لإلغاء كل ذلك. يُستكمل هذا بعد ذلك بزوج من المشغلات الديناميكية مقاس 14 ملم، والتي عند تشغيلها ببساطة، توفر لك جودة صوت مثل الاستوديو، بينما يمنحك أنبوب الجهير المخصص صوت جهير مذهل تحبه.