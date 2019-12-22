سماعة “Huawei FreeBuds 3” بميزات جديدة

عمان- يتطلع عُشاق الموسيقى الرقمية إلى الاستمتاع بتجارب بث متطورة عالية الجودة، الشيء الذي يتطلب سرعة أعلى لشبكة الإنترنت وفترات تأخير منخفضة. ويسهم انتشار الكتب الصوتية وخدمات البث الصوتي (البرودكاست) في رسم ملامح سوق مُنتجات سماعات الأذن، خاصة وأن المقاطع الصوتية تتطلب جودة عالية ونقية للصوت لضمان تجربة استماعٍ مثالية. ومن المتوقع أن تغدو سماعات الرأس اللاسلكية الرقمية المدعومة بتقنية الاستريو معياراً أساسياً للاستمتاع بالتجارب في حقبة الجيل الخامس (5G). وفي هذا الإطار، كشفت هواوي عن سماعة الرأس اللاسلكية الرائدة Huawei FreeBuds 3 المزودة بتقنية صوت الاستريو الحقيقي ومعالج Kirin A1 المطور من هواوي.

وتمتاز هذه السماعات، التي ستتوفر قريباً في الأردن للطلب المسبق بلونيها الأسود والأبيض، بقدرتها الاستثنائية على التقاط الصوت البشري بكفاءة عالية، مما يضمن إجراء المكالمات التي تبدو وكأنها محادثة وجهاً لوجه، فضلاً عن ميزة إلغاء الضجيج النشطة التي تتيح تجربة موسيقية غامرة بمعنى الكلمة. وفيما يلي لمحة عن المزايا الرئيسية لسماعة Huawei FreeBuds 3 الجديدة.

لتناسب سلوكيات ومتطلبات المستخدمين، صُمّمت سماعات Huawei FreeBuds 3 بطريقة توفر مزايا نشطة وفعالة لإلغاء الضجيج حتى في البيئات الصاخبة بدون المساومة على الراحة، وهي خاصية غير مسبوقة في القطاع. وتعتمد هذه السماعات على تقنيات متطورة لعزل الضجيج المحيط، مما يمنع التداخل الصوتي، ويضمن الحصول على تجربة موسيقى ومكالمات غامرة وعالية الجودة، حتى في الأماكن الصاخبة مثل مراكز التسوق والمطاعم أو حتى أثناء التجوال في الشارع. بالإضافة إلى ذلك، يتضاعف تأثير تقنية إلغاء الضجيج بفضل تصميمها open-fit الأول من نوعه في العالم، وتزويدها بتقنية صوت الاستريو الحقيقي (TWS)، مما يجعل من ارتدائها تجربة مريحة مهما طال وقت الاستخدام.