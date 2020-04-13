سماعة Huawei FreeBuds 3… رفيقك الأمثل في العمل والرياضة والترفيه من المنزل

بدأت شركة تلو الأخرى باتباع أسلوب العمل في المنزل، فمع اعتمادنا على الإنترنت بصورة كبيرة في حياتنا اليومية، يمكن لجهاز الحاسوب إنجاز المزيد من الأعمال بكابل شبكة واحد فقط. ومع القدرة على العمل بشكل مريح دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، فلا داعي للقلق بشأن العمل الإضافي أو عدم توفر وسيلة نقل للعودة إلى المنزل؛ فاليوم نشهد انطلاقة عالم جديد هو “العمل عن بعد”.

ومع ذلك، فإن الأمر أصعب مما يبدو عليه بكثير حين تبدأ بالفعل تجربة العمل عن بُعد. فمثلاً من السهل أن يتشتت جدول عملك إذا كان لديك ثلاث وجبات في اليوم، كما أنك ستسمع حتمًا أصواتًا مختلفة من حولك لم تكن تسمعها وأنت في المكتب. سواء أكنت تعيش مع عائلتك أو في منزلك الخاص، لا شيء أكثر إزعاجًا من عدم قدرتك على إجراء محادثة فيديو بسبب الضجيج المرتفع، خاصة في ظل تواجد أفراد العائلة معك في المنزل، حيث لن تتمكن من إلغاء الضوضاء المحيطة بك بكل بساطة. لذلك، أصبح من الضروري الاعتماد على سماعة رأس مزودة بميزتي إلغاء الضجيج النشط، وإلغاء الضجيج أثناء المكالمات.

تتوفر سماعات الرأس التي تحتوي على كلتا الميزتين في السوق؛ فهناك سماعة رأس نموذجية وسماعة رأس لاسلكية حقيقية. تحتوي سماعة الرأس النموذجية على مساحة أكبر لاحتواء ميزة إلغاء الضجيج وبطارية ذات سعة كبيرة. ومع ذلك، ستشعر بعدم الارتياح مع المشبك بعد ارتداء سماعة الرأس لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، فإن هذه السماعة ثقيلة نسبيًا أيضًا، وستجعلك تشعر بالتعب بسهولة. لذلك، تصبح سماعة الرأس اللاسلكية التي تضم ميزة إلغاء الضجيج النشط وميزة إلغاء الضجيج أثناء المكالمات الخيار الأول للأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، ولضمان عدم الشعور بالإرهاق الواضح بعد ارتداء سماعة الرأس لفترة طويلة، فإن سماعة الرأس التي تتوافق مع شكل الأذن بكل انسيابية مع ميزة إلغاء الضجيج هي الخيار الأمثل. ومع ذلك، قد تتساءل: هل ستعمل سماعة الأذن المخففة للضوضاء بالفعل؟

Huawei FreeBuds 3 هي سماعة أذُن لاسلكية حقيقية تضم ميزة إلغاء الضجيج، وتجيب عن أسئلتك بأفضل طريقة. منذ إطلاقها في الأسواق، حققت سماعة Huawei FreeBuds 3 مبيعات كبيرة، وشهدت العديد من المراجعات الإيجابية من قبل المستهلكين عبر الإنترنت. ولكن يبقى السؤال، كيف تمكّنت سماعة Huawei FreeBuds 3 من الخروج عن المألوف وكسب إطراء الجميع؟

تعدّ Huawei FreeBuds 3 أول سماعة أذن في العالم بتصميم Open-Fit مع تقنية إلغاء الضجيج النشط، كما يمكنك ارتداؤها لفترات طويلة بكل راحة. وتولّد السماعة تسع مجموعات من معايير إلغاء الضجيج بناءً على نموذج محاكاة قناة الأذن الحقيقية والجمع بين مختلف الأعمار والأجناس واختلاف أحجام الأذنين وعادات الارتداء. كل ما عليك فعله فتح تطبيق “AI Life” واضبط مستوى إلغاء الضجيج بناءً على عاداتك لتحقيق أفضل تأثير. وعبر النقر مرتين على السماعة اليسرى، ستتمكن من تفعيل ميزة إلغاء الضجيج بكل سهولة، وسيصبح العالم من حولك أكثر هدوءًا – باستثناء سماع الأصوات المرتفعة جدًا أو نغمات التنبيه – لتستمتع بالسكون واختفاء الضوضاء المحيطة بك.

يمكن لسماعات الأذن أيضًا تقليل الضوضاء أثناء محادثات الفيديو. فمستشعر العظم المدمج في سماعة Huawei FreeBuds 3 يلتقط الاهتزازات الناتجة عن حركة الرأس لتمييز صوت المحادثة بشكل أفضل وفصلها عن الضوضاء المحيطة بك. بهذه الطريقة، يمكن تمييز الصوت البشري والضجيج المحيط بشكل أكثر دقة. فهذه السماعة الرائعة تتميز بقدرتها على تحسين صوتك وعزل الضوضاء المحيطة لتتواصل مع زملائك عبر محادثات الفيديو عن بُعد بكل وضوح وكفاءة.

وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الضجيج عبر ميزة استشعار العظم هي تقنية فريدة ومبتكرة من هواوي. ومقارنة بالتكنولوجيا المعتادة لإلغاء الضوضاء في الميكروفون المزدوج في القطاع، فإن ميزة إلغاء الضجيج من هواوي تعدّ أكثر وضوحًا.

توفر سماعة Huawei FreeBuds 3 مستوى مدهشًا من إلغاء الضوضاء، بما يجعلك تشعر بالرضا والراحة. وبوصفها سماعة لاسلكية حقيقية، ربما قد تتساءل كيف تعمل أثناء انتقال الصوت؟ تأتي السماعة بشريحة Kirin A1، وتحتوي على خوارزمية زمن انتقال منخفض فريدة من نوعها، كما تدعم الحلول الشاملة، مما يقلل بشكل كبير من زمن انتقال الصوت.

عند تشغيل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو، قد تحتوي العديد من سماعات البلوتوث على صوت وفيديو غير متزامنين، ويعود ذلك لأن زمن الانتقال لسماعات البلوتوث التقليدية هو 300 – 400 ميللي ثانية، أو أعلى. توفر سماعةHuawei FreeBuds 3 زمن انتقال منخفض جدًا يبلغ 190 ميللي ثانية. وفي ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول (First-person shooter) مثل “PUBG”، و “Call of Duty”، يمكن لسماعةHuawei FreeBuds 3 مزامنة الحركة والصوت في الوقت نفسه، حتى لا تتفاجأ من سماع صوت البندقية بعد التخلص من اللاعب!

مع ميزة إلغاء الضجيج الرائعة، وتأثير الصوت الثابت والمتزامن، فإن سماعة Huawei FreeBuds 3 ليست الرفيق المثالي للعمل من المنزل فحسب، بل هي مفيدة أيضًا في مكان العمل بالمستقبل. وإلى جانب اتصالها بهاتفك، يمكن لهذه السماعة المدهشة كذلك الاتصال بساعة Huawei WATCH GT 2 لتتمكن من القيام بالتمارين الرياضية الداخلية، والاستماع إلى الموسيقى، وإجراء المكالمات الصوتية. ارتباط السماعة مع الساعة، لا يجعل التمرين أكثر متعة فقط، بل يقدم كذلك نموذجًا جديدًا للحياة اليومية بمختلف السيناريوهات.

ولتستغل فترة بقائك في المنزل بأفضل صورة وتضمن عدم شعورك بالملل، فإن سماعة Huawei FreeBuds 3 لن تساعدك في العمل فقط، حيث يمكنك أيضًا الاستمتاع بالألعاب، ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، والاستماع إلى الموسيقى. سواء أكنت تبحث عن بيئة عمل ملائمة وخالية من الضجيج، أو عن تجربة صوتية غامرة، فإن هذه السماعة الرائعة هي الحل الأمثل لجميع المشكلات التي تواجهها سواء في العمل أو في حياتك اليومية. إذا كنت تعاني من الضجيج المحيط بك، أو تبحث عن سماعات لاسلكية حقيقية لصوت أفضل، جرّب سماعة Huawei FreeBuds 3 واحظَ بالراحة التامة في المنزل.