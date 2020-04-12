سماعة Huawei FreeBuds 3… رفيقك في العمل والرياضة من المنزل

عمان-بدأت شركة تلو الأخرى باتباع أسلوب العمل في المنزل، فمع اعتمادنا على الإنترنت بصورة كبيرة في حياتنا اليومية، يمكن لجهاز الحاسوب إنجاز المزيد من الأعمال بكابل شبكة واحد فقط. ومع القدرة على العمل بشكل مريح دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، فلا داعي للقلق بشأن العمل الإضافي أو عدم توفر وسيلة نقل للعودة إلى المنزل؛ فاليوم نشهد انطلاقة عالم جديد هو “العمل عن بعد”.

ومع ذلك، فإن الأمر أصعب مما يبدو عليه بكثير حين تبدأ بالفعل تجربة العمل عن بُعد. فمثلا من السهل أن يتشتت جدول عملك إذا كان لديك ثلاث وجبات في اليوم، كما أنك ستسمع حتما أصواتا مختلفة من حولك لم تكن تسمعها وأنت في المكتب. سواء أكنت تعيش مع عائلتك أو في منزلك الخاص، لا شيء أكثر إزعاجا من عدم قدرتك على إجراء محادثة فيديو بسبب الضجيج المرتفع، خاصة في ظل تواجد أفراد العائلة معك في المنزل، حيث لن تتمكن من إلغاء الضوضاء المحيطة بك بكل بساطة. لذلك، أصبح من الضروري الاعتماد على سماعة رأس مزودة بميزتي إلغاء الضجيج النشط، وإلغاء الضجيج أثناء المكالمات.

وتتوفر سماعات الرأس التي تحتوي على كلتا الميزتين في السوق؛ فهناك سماعة رأس نموذجية وسماعة رأس لاسلكية حقيقية. تحتوي سماعة الرأس النموذجية على مساحة أكبر لاحتواء ميزة إلغاء الضجيج وبطارية ذات سعة كبيرة. ومع ذلك، ستشعر بعدم الارتياح مع المشبك بعد ارتداء سماعة الرأس لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، فإن هذه السماعة ثقيلة نسبيا أيضا، وستجعلك تشعر بالتعب بسهولة. لذلك، تصبح سماعة الرأس اللاسلكية التي تضم ميزة إلغاء الضجيج النشط وميزة إلغاء الضجيج أثناء المكالمات الخيار الأول للأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، ولضمان عدم الشعور بالإرهاق الواضح بعد ارتداء سماعة الرأس لفترة طويلة، فإن سماعة الرأس التي تتوافق مع شكل الأذن بكل انسيابية مع ميزة إلغاء الضجيج هي الخيار الأمثل. ومع ذلك، قد تتساءل: هل ستعمل سماعة الأذن المخففة للضوضاء بالفعل؟

