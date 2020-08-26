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سماوي: مهرجان جرش حفل رمزي بدون جمهور

منذ ساعة واحدة

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عزيزة علي

عمانقال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي، إن “المهرجان هذا العام لن يقام بشكله التقليدي، من حفالات غنائية ونشاطات ثقافية”.

وأضاف سماوي في تصريح لـ”الغد” أن “المهرجان هذا العام ليس سوى حفل واحد مدته ساعة واحدة فقط، ومن دون جمهور وسيقوم التلفزيون الأردني بنقل الحفل على الهواء مباشرة، في الموعد المعتاد لاطلاق مهرجان جرش، من اجل الحفاظ على هذا المهرجان في ذاكرة الجمهور”.

واوضح سماوي أن الحفل هو عبارة عن تحية للقوت المسلحة والأجهزة الأمنية والأجهزة الطبية لدورها في مكافحة فيروس كورونا.

Azezaa.Ali@alghad.jo

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