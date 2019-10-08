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سمبدوريا يتخلى عن دي فرانشيسكو بعد انقضاء 7 مراحل من “الكالتشيو”

منذ 4 ساعات

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روما – أعلن نادي سمبدوريا، متذيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، التوصل إلى اتفاق مشترك لانهاء عقد مدربه أوزيبيو دي فرانشيسكو بعد سبع مراحل من هذا الموسم فقط.

وتأتي إقالة المدرب السابق لروما، بعد بداية كارثية لسمبدوريا هذا الموسم، تلقى خلالها 6 هزائم في 7 مباريات، ويحتل سمبدوريا المركز الأخير في الترتيب، بفارق 16 نقطة عن المتصدر يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الماضية.

ويمر أوزيبيو (50 عاما) بفترة صعبة في مسيرته التدريبية، فبعدما قاد روما إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2018، فشل في مساعيه مع نادي مدينة جنوى، إثر تسلم مهامه بعد رحيله عن نادي العاصمة في آذار (مارس) الماضي.

وأشارت تقارير صحافية إيطالية الى أن اسمي ستيفانو بيولي، المدرب السابق لإنتر، أو كلاوديو رانييري الذي خلف دي فرانشيسكو موقتا في روما بعد رحيله في الموسم الماضي، مطروحان بدلا منه في سمبدوريا. (أ ف ب)

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