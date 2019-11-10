سمرين يُتوج بذهبية بطولة الجائزة الكبرى للملاكمة

عمان – الغد – توج لاعب المنتخب الوطني للملاكمة بدر سمرين، مساء أمس السبت، بالميدالية الذهبية في بطولة الجائزة الكبرى والتي استضافتها العاصمة الكرواتية “زغرب”.

ونجح “سمرين” في تحقيق الفوز في النهائي على حساب اللاعب الأوكراني يانس كوريلينكو، ليفوز بذهبية وزن 63 كغم، حيث كان “سمرين” – الذي توج العام الماضي ببرونزية بطولة العالم للناشئين – وصل إلى نهائي بطولة كرواتيا بعد فوزه في نزالين على كل من الفنلندي أرسيان خاتيف والبوسني نيكولا.

واكتفى كل من اللاعبين أحمد المتبولي (وزن 69 كغم) وهشام سمرين (وزن 75 كغم) وسامي نور (وزن فوق 91 كغم) ودانيا النتشة (وزن 57-60) بالميدالية الفضية بعد خسارتهم للنزالات النهائية لأوزانهم.

وحقق اللاعبان حسين عشيش (وزن 91 كغم) وعدي الهنداوي (81 كغم) الميدالية البرونزية والميدالية ذاتها حققتها لينا فياض لوزن 64 كغم.

وجاءت مشاركة منتخب الرجال في بطولة الجائزة الكبرى، في إطار تحضيراته المتواصلة للمشاركة في التصفيات التأهيلية إلى أولمبياد طوكيو العام القادم، كما شهدت البطولة عودة الملاكمة النسوية الأردنية إلى الواجهة بعد غياب عدة سنوات عن المشاركات الدولية.