سمر تخط طريقها نحو الإبداع برسومات عصرية من الصلصال

ربى الرياحي

عمان- الحس الفني المرافق لها منذ الصغر والحب الكبير للرسم والرغبة في ابتكار قطع فنية مشغولة بإتقان هي في الواقع أمور صقلت موهبة الشابة سمر شلتاف، رغم أنها لم تكن مدركة لحقيقة ما تملكه من إبداع وإصرار على تشكيل رسومات عصرية مصنوعة من الصلصال الحراري. ببدايات خجولة ربما أرادت هي أن تبرز أجمل ما لديها من أفكار تحمل عمق الفن وبساطته في آن واحد.

سمر قررت أن تختبر التجربة بكل ما فيها من صعوبات ونجاحات لعلها تستطيع أن تضع بصمتها وسط كل تلك الأيادي الراغبة في الاحتراف والتميز.

تقول إن شعورا غريبا لا تعرف ما سببه كان يشدها للرسم منذ أن كانت صغيرة، رغم أنها لم تفكر بأن تمارسه يوما.

تمازج الألوان وتداخلها من الأشياء التي تجذبها لأن تتذوق ما في الرسومات من إبداع، وذلك لأنها تنظر بعين مختلفة تستشعر الجمال وتقدره وتعرف جيدا كيف تبرزه بأبسط الطرق وأكثرها أناقة وواقعية.

وتلفت إلى أنها لم تكتشف أن لديها شغفا حقيقيا في صنع المشغولات اليدوية إلا مؤخرا، وجاء بالصدفة دون أي مقدمات، موضحة أن الفراغ هو ما دفعها للالتحاق بدورة تدريبية تعنى بالرسم بواسطة الصلصال الحراري.

تقول إن الدورة كانت بسيطة جدا تقوم على الأسس والمبادئ الأولية لهذه الحرفة. ولأنها آمنت بموهبتها، وبذلك الصوت الخافت داخلها، والذي يحرضها على أن تستمر وتتقدم في هذا المجال الباعث على إطلاق العنان للإحساس والذوق والتميز، وجدت أن عليها أن تطور من نفسها وتصقل خبرتها أكثر فأكثر، لذا توجهت لـ”يوتيوب” لتتثقف ويكون بإمكانها أن تتفرد بلمساتها الخاصة، وهكذا كانت البداية.

سمر كامرأة حالمة طموحة تدرك جيدا أن الأمومة والزواج أمران لا يلغيان أبدا حقها في أن يكون لها مشوارها الخاص بل على العكس هي أرادت أن تجتهد وتنجح وتحقق ذاتها حتى لو كانت بدايتها كهاوية تبدع من أجل الإبداع نفسه.

وتبين أن الرسم بالصلصال الحراري يحتاج إلى جهد ووقت كبيرين، فالعمل فيه ليس سهلا لكونه يمر بمراحل عدة.

وتصف عملها بالقول “بالبداية أختار الشكل الذي أريد رسمه على الصلصال وأتأمله جيدا وأتمعن فيه حتى أستطيع تشكيله بإتقان كما هو، ومن ثم يوضع الصلصال بالفرن لساعات طويلة ليأخذ الشكل المطلوب، وبعد ذلك يتم إلصاقه على الأواني أو أي قطعة تريد تجميلها وزخرفتها كالميداليات وتعليقات السيارات وغيرها من الأشياء الأخرى، إضافة إلى أنها تحرص في مشغولاتها على مراعاة عمر الشخص، وما إذا كان ذكرا أم أنثى، وأيضا تجسيد المهن وكل ما يتعلق بها من أدوات”.

أما التحديات التي تحد من إبداع سمر وتقيده، فهي في الغالب تتعلق بصعوبة التسويق لمنتجاتها، وكلفة المواد العالية، إضافة إلى عدم توفرها باستمرار، وقلة الدورات التدريبية المعنية بهذه الحرفة.

تتفاعل سمر مع آراء وتعليقات الأصدقاء عبر صفحتيها على “انستغرام” و”فيسبوك”، “اللتين تحتضنان عروضا لمنتجاتها كافة”، وتحرص على تلبية رغبات الزبائن بتصميم القطعة، سواء باختيار الألوان أو القطع المضافة إليها، ثم تشكلها بشكل متجانس جذاب وغير تقليدي.

تقول إن هناك صفحات كثيرة تنتشر بكثرة على “فيسبوك” تعود لنساء استطعن أن يبدعن ويتميزن بصنع الأعمال الفنية وتسويقها ولا سيما في مجال الرسم على الصلصال. وهي عن نفسها ما تزال تخطو خطواتها الأولى في هذه الحرفة الصعبة الممتعة، آملة بأن تنجح في حصد ثمار الإنجاز وتقديم كل ما هو جديد وراق، وأن تتمكن كذلك من التسويق لمنتجاتها عبر صفحتيها على مواقع التواصل.