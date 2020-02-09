سمر نصار لـ “الغد”: هدفنا هو تطوير المنظومة الرياضية – فيديو

عمان – الغد – أكدت الأمين العام للإتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، أن تسلمها لمهام الأمانة العامة لم يكن مفاجأة، مشيرة إلى تمتعها بخبرة كبيرة تمتد لأكثر من 20 عاما في هذا المجال، والتي تركزت في السنوات السبع الأخيرة على رياضة كرة القدم.

وخلال مقابلة أجراها الموقع الإلكتروني لـ “الغد”، قالت سمر نصار: “نعمل بطريقة منهجية ومؤسسية، هدفنا هو تطوير المنظومة الرياضية، ومن الضروري التعاون مع الجميع، لأن دورنا يتمثل في تخطي التحديات التي تواجهها المنظومة”.

لمشاهدة المقابلة كاملة ..

إعداد وتقديم: خالد العميري / تصوير: أسامة الرفاعي