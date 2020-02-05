عمان – الغد – اسند سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم، مهام ادارة الامانة العامة للاتحاد، إلى سمر نصّار، بعد قبول الاستقالة التي تقدم بها الأمين العام السابق سيزار صوبر، لنائب رئيس الهيئة التنفيذية، مصطفى الطباع، مساء أمس الثلاثاء.

وتقدمت نصار باستقالتها من عضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد صباح اليوم الاربعاء، لتتولى بالتالي منصب الأمين العام للاتحاد، على ضوء ما تتمتع به من خبرات واسعة ومتعددة في مجال الرياضة، وكرة القدم على وجه الخصوص.

في المقابل، وجهت الهيئة التنفيذية للاتحاد برئاسة سمو الامير علي، شكرها وتقديرها لصوبر، قياساً بما قدمه على امتداد الفترة الماضية، من عمل وجهد كبيرين، للمضي قدماً في تجسيد رؤية التطوير والارتقاء بمنظومة كرة القدم الاردنية.

يذكر ان نصار حققت نجاحاً لافتاً خلال توليها منصب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للشابات والتي اقيمت بالأردن في العام 2016، قبل ان تصبح عضواً في الهيئة التنفيذية للاتحاد، كما حازت على العديد من الجوائز العالمية البارزة في مجال الرياضة والمرأة.