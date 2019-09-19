عمان-الغد- استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين، رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية وعضو المكتب التنفيذي في اللجنة الأولمبية الدولية، مساء اليوم الخميس، السيد أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية.

ورحب سمو الأمير فيصل بن الحسين برئيس اللجنة البارالمبية الدولية مثمناً على دور اللجنة البارالمبية الدولية في تطوير رياضة ذو الإعاقة على مستوى العالم.

وتأتي زيارة رئيس اللجنة البارالمبية الدولية إلى الأردن بدعوة من سمو الأمير فيصل وبالتزامن مع استضافة الأردن لمنافسات النسخة الثانية من دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية.

وعبر السيد أندرو بارسونز عن سعادته بزيارة الأردن ومتابعة جانب من منافسات دورة غرب آسيا البارالمبية والتي تحظى بمشاركة أكثر من 700 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة.

ومن المنتظر أن يزور السيد “بارسونز” يوم غد مقر اللجنة البارالمبية الأردنية ومركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية الأردنية.