سمو الأمير مرعد يستقبل مدير عام أمازون بالأردن

بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلال لقائه مدير عام “أمازون” في الأردن محمود عبيدات، سبل توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة في أمازون، وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر المجلس، على العمل لإعداد وتوقيع مذكرة تفاهم رسمية لتوسيع فرص التعاون المشترك وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برنامج أمازون للتوظيف الجامعي. وأكد المجلس حرصه على دعم جهود أمازون في هذا الصدد من خلال تحديد وترشيح مجموعة من المؤهلين ذوي الكفاءات العالية من 11 جامعة.

وناقش سمو الأمير مع عبيدات الوظائف وفرص العمل المتاحة في أمازون الأردن، وسبل توظيف وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وإمكانية النمو الوظيفي، كما ناقش الجانبان الشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما وفرص دفعها إلى آفاق أوسع.

وأعرب سموه عن تقديره لجهود وتعاون أمازون، لافتا إلى أن توفير فرص عمل مناسبة ومهن كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، يمثل أحد أبرز أهداف رؤية المجلس والمتمثلة في المساهمة في بناء مجتمع يحظى فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بحياة كريمة ومستدامة تمكّنهم من المشاركة الفعّالة على أسس العدل والمساواة.

وقال:”أنا فخور جداً بالتعاون مع أمازون الأردن لزيادة عدد الوظائف المتاحة، وتعزيز جودة الخبرة التي يكتسبها الموظفون من خلال توفير بيئة عمل داعمة وشاملة ومحفزة على الابداع، وهذا بدوره يسهم في تمكين المجتمع الأردني من النمو والازدهار”.

وسيعمل الجانبان في المرحلة الأولى على استكشاف وتطوير استراتيجيات عمل تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالوظائف المناسبة لذوي الإعاقة وتوضيح كيفية تقديم طلبات التوظيف في أمازون والمتطلبات الوظيفية اللازمة، بهدف توسيع نطاق الاستفادة من الوظائف المتاحة وضمان توظيف المؤهلين في أمازون.

وحول الفرص المتاحة في أمازون، أكد عبيدات “أن أمازون تسعى لأن تكون حاضنة لأفضل العقول والمواهب المبدعة، ويشمل ذلك الأفراد ذوي الإعاقة، مؤكداً اتخاذ أمازون خطوات عملية تجعل منها مكاناً جاذباً يساعد الأشخاص ذوي الإعاقة على تنمية وتطوير قدراتهم وحياتهم المهنية”.

وأضاف: “إن وجود امازون في الأردن يسهم في توفير مجموعة واسعة من الوظائف في قطاع التكنولوجيا، إضافة إلى فرص تحقيق النمو الوظيفي، ونتطلع دائما إلى العمل بشكل وثيق مع المجلس الأعلى لتوظيف وتدريب وتطوير قدرات الشخاص ذوي الإعاقة التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المجتمع الأردني”.

وأشار عبيدات إلى التعاون المشترك بين أمازون والمجلس في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مجموعة واسعة من التخصصات الفنية والمتمحورة حول العملاء، بما في ذلك وظائف الإدارة والبرمجة وخدمة العملاء.

–(بترا)