“سمية” تبحث عن خطف بطاقتي العبور إلى نهائي “سلة” الجامعات

خالد العميري



عمان – تستكمل اليوم منافسات دوري “بلينك” لطلاب وطالبات الجامعات بكرة السلة، بإقامة أربعة لقاءات على صالتي العلوم التطبيقية وعمان الأهلية.

ويلتقي فريق جامعة الأميرة سمية مع فريق الجامعة الهاشمية عند الساعة 11 صباحا في صالة العلوم التطبيقية، لحساب المرحلة الثالثة من إياب بطولة الطلاب، على أن تتبعها مباشرة مباراة فريق جامعة عمان الأهلية مع فريق جامعة اليرموك عند الساعة 1 ظهرا.

وتختتم المرحلة الثالثة يوم غد، على أن تنطلق المرحلة الرابعة والنهائية يوم الأحد 21 من الشهر الحالي، بإقامة مباراة فاصلة “الميدالية البرونزية” بين الفريقين صاحبا المركزين الثالث والرابع في الترتيب، على أن يشهد اليوم ذاته، انطلاقة سلسلة النهائي التي يفوز فيها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، بالبطولة التي تختتم نهاية آب (أغسطس) الحالي.

وفي بطولة الطالبات، يلتقي فريق الجامعة الهاشمية مع فريق جامعة العلوم والتكنولوجيا في صالة الأهلية عند الساعة 12 ظهرا ضمن إياب المرحلة الثانية، تليها مواجهة فريقي الجامعة الأردنية وجامعة الأميرة سمية عند الساعة 2 ظهرا، والتي ستكون نتيجتها حاسمة لتحديد أول المتأهلين إلى سلسلة النهائي.