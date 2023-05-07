سمير يودع النصر ويعود.. الأوزبكي بيخذوذ يلتحق بالأهلي.. نجوم الكرة يساندون أبو ناصوح

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

سمير يودع النصر الكويتي ويعود إلى عمان اليوم

ينتظر أن يعود لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم، المحترف في فريق النصر الكويتي أحمد سمير إلى عمان اليوم الاثنين قادما من الكويت، بعد أن انهى ارتباطه مع فريق النصر الذي تعاقد معه خلال مرحلة الإياب من الدوري الكويتي.

وأعلن سمير انتهاء عقده رسميا مع النصر، بانتظار البحث عن فرصة لعب جديدة، سواء داخل الأردن أو خارجه.

وودع اللاعب سمير زملاءه في النصر الكويتي، متمنيا لهم التوفيق في قادم الأيام.

وكان فريق النصر تعاقد مع سمير إلى جانب اللاعب أنس العوضات، كما تعاقد مع المدرب جمال محمود الذي نجح في تثبيت الفريق في مصاف أندية الممتاز بالكويت.

الأوزبكي بيخذوذ يلتحق بالأهلي

التحق المحترف الأوزبكي سعيد بيخذود بفريق النادي الأهلي لكرة القدم، استعدادا للاحتراف في صفوف الفريق خلال الموسم الكروي المقبل الذي ينطلق الخميس المقبل ببطولة الدرع.

ويلعب المحترف الأوزبكي في مركو وسط الميدان، بانتظار التحاقه اليوم بتدريبات الفريق استعدادا للظهور مع الأهلي ببطولة الدرع.

فريق الأهلي يستعد ايضا لاستقطاب محترف عاجي، تم التواصل معه، على أن يتم أيضا استقطاب مهاجم عربي لمشاركة الفريق خلال منافسات دوري المحترفين.

وشهدت الفترة الماضية، تعاقدات هادئة ومؤثرة لفريق الأهلي مع لاعبين محليين، يتوقع أن تنعكس إيجابا على مشوار النادي في الدوري.

الاتحاد الفلسطيني يتحدث عن مباراة “الأولمبي” وزيارة انفانتينو

يعقد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين، للحديث عن مباراة المنتخب الأولمبي الفلسطيني الودية مع المنتخب الوطني الأولمبي، والتي تقام في فلسطين يوم 14 الشهر الحالي.

وسيشرح الاتحاد الفلسطيني تفاصيل المباراة، والترتيبات التي تم اعدادها لاستضافة هذا اللقاء الودي الذي يأتي بمناسبة تأهيل الملعب الذي تقام عليه المباراة.

كما سيتحدث الاتحاد الفلسطيني عن الزيارة المنتظرة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيانو انفانتينو إلى فلسطين منتصف الشهر الحالي.

اتحاد الكرة يبحث ترتيبات بطولة القدس والكرامة

أجرى اتحاد كرة القدم يوم أمس، اتصالا مع نظيره الفلسطيني، لبحث تفاصيل وترتيبات بطولة القدس والكرامة التي تقام في فلسطين نهاية الشهر الحالي، بمشاركة الفيصلي والوحدات من الأردن، إلى جانب فريقين من فلسطين.

وجاءت هذه المباحثات، في ظل عدم اتضاح الرؤية في الأيام الأخيرة بشأن نظام البطولة، حيث كان الاتحاد الفلسطيني يفضل أن يلعب الفيصلي مع الوحدات، فيما يلعب الفريقان الفلسطينيان مع بعضهما، وذلك لضمان تواجد فريق فلسطيني في النهائي.

وينتظر أن يكون الاتحادان قد بحثا آلية توزيع المباريات ونظام البطولة، تمهيدا للإعلان رسميا عن نظام البطولة.

نجوم الكرة يساندون أبو ناصوح

هب نجوم كرة القدم المحلية الحاليين والسابقين، لمساندة المدرب الحالي لحراس المرمى، ونجم الحراسة السابق للمنتخب الوطني ونادي الرمثا أحمد ابو ناصوح، الذي فجع بوفاة شقيقه أول من أمس.

وحرص الكثير من أركان الكرة الأردنية من إداريين ولاعبين ومدربين على التواصل مع أبو ناصوح، لتعزيته بوفاة شقيقه الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

نجمان واعدان في الفرسان يلفتان أنظار ناديين إماراتيين

لفت نجما فريق أكاديمية الفرسان لكرة القدم علي العويوي وسعد العدوان، حيث يشاركان في بطولة النخبة لسن 15، المقامة حاليا في دبي، أنظار ناديين إماراتيين، بعد العروض التي قدمها النجمان خلال مشاركة فريقهما في البطولة التي تحظى بمشاركة عربية واسعة.

وقال المسؤول عن فريق أكاديمية الفرسان، أن النجمين العويوي والعدوان، تلقيا عروضا احترافية من ناديي الوصل والأهلي الإماراتيين، في مؤشر على ارتفاع مستوى اللاعبين المميزين اللذين لفتا الأنظار بدهائهما الكروي ومهاراتهما في الملعب.

ويتوقع أن يكون للنجمين شأن كبير في كرة القدم الأردنية في المستقبل القريب، خاصة العويوي المرشح لأن يكون أحد افضل المدافعين في الأردن (قلب دفاع).

لانا الجغبير تحتج وتقدم استقالتها من الفيصلي

قدمت لانا الجغبير، عضويتها من مجلس إدارة النادي الفيصلي، احتجاجا على ما اسمته غياب المؤسسية عن العمل، واصفة ما يحدث بأنه مجرد استعراض إعلامي.

ووصفت الجغبير ما يجري في الفيصلي بأنه أمر مؤسف نتيجة تداعيات الانتخابات وتعيينات الترضية، وغياب التشاركية في اتخاذ القرار.

وأشارت إلى أن العمل في الفيصلي بعيد كل البعد عن العمل المؤسسي والتشاركي، في ظل غياب أي خطط اقتصادية مستقبلية.

ونشرت الجغبير التي سبق وأن تولت منصب الأمين العام للجنة الأولمبية، أسباب استقالتها على صفحتها الشخصية على الفيسبوك.

نجوم الكرة تحت ضغط العمل في مؤسساتهم

كشف عدد من نجوم الكرة المحلية في المنتخبات الوطنية وأندية المحترفين، عن شعورهم بالامتعاض، بعد قرار مؤسساتهم التي يعملون فيها، بتضييق الخناق عليهم، من خلال اجبارهم على الدوام الكامل، وضرورة التقييد بالبصمة صباحا ومساء.

وقال نجوم أن تعيينهم في المؤسسات جاء دعما للرياضة والرياضيين، وإن دوامهم في المؤسسات يسير منذ سنوات وفق آليه معينة، تساعدهم على الانتظام في تدريبات ومباريات المنتخبات الوطنية والأندية، لافتين إلى أن التشديد على دوامهم يوميا وبساعات كاملة، وفي هذه الفترة التي تشهد انطلاق الموسم الكروي الحالي، يؤثر على جاهزيتهم الفنية والبدنية، خاصة وأنهم لا يستطيعون التواجد في مؤسساتهم لساعات طويلة منذ الصباح، ومن ثم التوجه مساء للتدريبات، متمنين على المسؤولين مراعاة أوضاعهم.

مباراتان مهمتان للعرسان وعلوان في الكويت وقطر

يخوض لاعبا المنتخب الوطني لكرة القدم أحمد العرسان وعلي علوان المحترفان في الكويت وقطر، مباراتين مهمتين اليوم ويوم غد، في اطار منافسات الدوري.

علوان المحترف في فريق الشمال القطري، يخوض اليوم مباراة مصيرية أمام فريق الدحيل في اطار منافسات الدوري القطري، حيث خسارة الشمال تعني دخوله في دوامة الهبوط.

أمام فريق كاظمة الكويتي الذي يحترف في صفوفه اللاعب أحمد العرسان، فيخوض يوم غد الثلاثاء مباراة نهائي كأس الأمير، أمام فريق الكويت.

أندية الثانية تجدد مطالبها برفع قيمة الدعم المادي

جددت أندية الدرجة الثانية لكرة القدم، مطالبها بضرورة إقدام اتحاد الكرة على زيادة الدعم المادي المقدم لها، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها.

جاء ذلك خلال اجتماع الأندية الـ 16 الذي عقد أول من أمس في إربد، بحضور مندوبها في اتحاد الكرة المهندس فؤاد الدويري.

وقال الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي في تصريح لـ”الغد” أنه تم التوافق على ضرورة زيادة الدعم المادي المقدم من اتحاد الكرة، مطالبين بأن يكون الدعم المقدم لها بقدر نصف الدرجة الأولى منوها. أن الاتحاد خفض الدعم المقدم للأندية نتيجة جائحة كورونا ، وقام بإلغاء الجوائز المالية على المراكز مما أثر سلبا على موارد الأندية التي تعاني أصلا من ضائقة مالية.

وقال شطناوي: طالبنا بزيادة مخصصات الأندية المشاركة بكأس الأردن والفئات العمرية والتي تعتبر الرافد الحقيقي للفرق والمنتخبات الوطنية وتطوير كرة القدم إلى الفي دينار لكل فئة مشاركة بدلا من 500 دينار.

وقال إن الأندية استعرضت ما يعانيه اللاعب الهاوي من تغول الأندية الأخرى مطالبين بإيجاد صيغ لحماية لاعبيها خوفا من تفريغ كشوفاتها.

كما طالب الأندية خلال المذاكرة التي رفعتها للاتحاد ووقع عليها الجميع بتسهيل مهمة اللاعبين المعينين في مختلف مؤسسات الدولة.

قلب الدفاع الصاعد علي العويوي – (من المصدر)

كواليس النجوم

• نادي جبل المكبر الفلسطيني، كشف عن عروض تلقاها اللاعبان زيد وشهاب القنبر من أندية أردنية لكرة القدم.. النادي أكد أن اللاعبين سيشاركان مع جبل المكبر في بطولة القدس والكرامة التي تقام نهاية الشهر الحالي بمشاركة أندية أردنية وفلسطينية.

• أكثر من ناد محلي في دوري المحترفين، يعاني من مشاكل إدارية كثيرة، في مؤشر على انفجارات إدارية قريبة.. الموسم الكروي لم يبدأ بعد، فيما موسم الصراعات الإدارية بدأ مبكرا.

• النادي الأهلي خط منشورا على صفحته الرسمية، يبارك فيه لأهلي جدة السعودي بمناسبة عودة فريقه لكرة القدم إلى مصاف أندية المحترفين.. منشور الأهلي جاء فيه : “من أهلي عمان إلى أهلي جدة الشقيق.. خالص التهاني بمناسبة العودة إلى مكانكم الطبيعي في دوري روشن السعودي للمحترفين متمنين لكم المزيد من التقدم والازدهار”.