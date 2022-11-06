سناء الشعلان تحصد جائزة فلسطين العالمية للآداب

عمان- الغد- فازت القاصة والروائية د. سناء الشعلان بجائزة فلسطين العالمية للآداب للعام الحالي، بعد أن حازت على الجائزة الذهبية الأولى فيها في حقل المجموعة القصصية المنشورة عن مجموعتها القصصية “تقاسيم الفلسطيني”، الصادرة في طبعتها العربية الأولى في العام 2015 عن دار أمواج للطباعة للنشر والتوزيع، في حين صدرت طبعتها الثانية الإيرانية في العام الحالي عن المؤسسة الإيرانية (افرا)، بنياد افرا.

وقد تسلمت الشعلان جائزتها في حفل جماهيري احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت في مسرح رسالات/ المركز الثقافي لبلدية الغبيري برعاية وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد المرتضى، وقدم الحفل الإعلامية التونسية كوثر البشراوي.

وقد أهدت الشعلان جائزتها إلى والدتها الراحلة نعيمة الشعلان، وانحنت لروحها الحاضرة في ذاتها أمام جمهور المسرح تقديراً لمكانتها ودورها في حياتها وأدبها، وذكرت دورها الداعم في أدبها الملتزم تجاه القضية الفلسطينية، كما عبرت عن فخرها بهذه الجائزة التي تمثل دورها النضالي بالقلم في مسيرة نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب والأفراد التي تدعم عدالة القضية الفلسطينية في درب التحرير المنتظر القريب إن شاء الله تعالى.

تهدف هذه الجائزة العالمية إلى تعريف وتقديم الكتب الأدبية المنشورة في العالم حول قضية فلسطين، وتقدير الكتاب والشعراء والناشرين الذين دافعوا عن الشعب الفلسطيني المظلوم بكتاباتهم، وجائزة (فلسطين العالمية للآداب) هي جائزة غير حكومية، أسست العام 2019، ومن المقرر أن تقام كل عامين مرة، بالتعاون مع النقابات الثقافية والأدبية وعدد من الجمعيات ودور النشر في دول عربية وإسلامية عدة.

وقد شارك في الحفل حوالي 50 شخصية سياسية، وأدبية، وثقافية، وإعلامية داعمة للقضية الفلسطينية، من دول عدة أبرزها: إيران، العراق، تونس، الجزائر، أميركا، أستراليا، فرنسا، تركيا، أندونيسيا، السنغال، جنوب أفريقيا، وغيرها من الدول، وقد حضر الحفل المناضلة ليلى خالد.

ويذكر أن الجائزة جاءت ضمن فعاليات المكتبة الوطنية بعنوان “دور الأدب والثقافة في حفظ الهوية وحماية القضية”، برعاية وزير الثقافة اللبناني القاضي محمد المرتضى، وشارك في الندوة كل من: الباحث والصحفي فيصل جلول، رئيس اتحاد الكتاب الجزائريين الأستاذ يوسف شقرة، الكاتب العراقي الدكتور محمد زكي إبراهيم، رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني، كما أدار الندوة عضو اللجنة الوطنية للأنيسكو الأستاذ روني ألفا.