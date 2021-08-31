“سنافر سنة ثانية”.. الفرح يغلف قلوبا بعودة التعليم الجامعي “وجاهيا”

رشا كناكرية

عمان- فرحة وحماس يرافقان الطالبة سارة بعد تأكيد خبر العودة للتعليم الوجاهي في الجامعات الذي يبدأ بعد ما يقارب الشهر، وكلها شغف لاختبار عالم جديد، وتجربة انتظرتها طويلا.

سارة بانتظار أول يوم دراسي بفارغ الصبر، فأخيرا ستشعر فعلا بأنها طالبة جامعية، وستلتقي بأساتذتها وزملائها الذين تعرفهم من خلف الشاشة فقط، وستدخل عامها الدراسي الثاني، وكل ما تفكر به هو تعويض ما فاتها، بأن تعيش الحياة الجامعية التي لطالما عرفت عنها من شقيقاتها الأخريات.

ومع إعلان عودة الطلبة للحرم الجامعي وتلقي التعليم بشكل وجاهي، غزت مشاعر الفرح قلوب العديد من الطلبة، وتحديدا “سنافر السنة الثانية” الذين ترقبوا سماع هذا القرار بفارغ الصبر.

جائحة كورونا وما فرضتها من إجراءات احترازية كان أهمها منع التجمعات، حرمت الكثير من الطلبة خوض تجربة الحياة الجامعية، وأدخلتهم في عالم التعليم الإلكتروني الذي لا يمت بأي صلة للحياة الجامعية وتفاصيلها.

ويعيش الطلبة الآن رغبة كبيرة في خوض تجربة الذهاب للجامعة، وعيش الحلم المنتظر والبدء بالاعتماد على الذات، لإكمال طريق الإنجاز الذي رسموه منذ الطفولة.

وتتشارك مرام مع سارة في مشاعر الفرح والحماس للحياة الجامعية، بقولها “وأخيرا سأتعرف إلى جامعتي وأروقتها”، مبينة أن هذه المرحلة مهمة وانتقالية في حياتها، إذ ستشعر فيها بأنها كبرت ونضجت، وبأنها تستطيع الاعتماد على ذاتها وستختبر مشاعر جديدة لم تعرفها من خلال الدراسة الإلكترونية، فالتجربة خير معلم للحياة.

وعلى الرغم من لهفة الطالب خالد للحياة الجامعية وجاهيا، إلا أنه اعتاد “الإلكتروني” الذي ساعده على التوفيق بين عمله ودراسته، والآن سيصبح الأمر “صعبا”، ولا يعلم إن كان باستطاعته التوفيق بين الدراسة والعمل.

اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يبين أن عودة الطلبة للجامعة وجاهيا هو حلم انتظروه بشوق، وجاءت جائحة كورونا لتؤخره قليلا، وهذا سبب لهم ردة فعل سلبية وصدمة، فهم لم يمارسوا حقهم في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، التي يتخللها الاندماج الاجتماعي والنضوج والخبرة من التجارب الكثيرة.

ويوضح مطارنة أن عودتهم الآن تدخلهم بحالة من الفرح والإحساس بوجودهم كطلاب جامعة يقفون في مكان معين ومختلف، هذا المكان الذي حلموا به ورسموه في مخيلتهم، وعاشوه نفسيا وتعايشوا معه، إذ إن هذه العودة تسبب لهم راحة نفسية ونوعا من النشاط والحيوية والاندفاعية.

ويضيف أن الطالب سيندمج مع الوضع القائم، ففرحته لممارسة حياته داخل الجامعة بأنشطتها المختلفة ستزيل آثار الفصول الماضية، التي تخللها ترقب وانتظار، والآن هم عند مرحلة الوصول وبلوغ الهدف والرغبة التي لطالما سعوا إليها، وبداية لتحقيق الذات في إطار هذا التفاعل الاجتماعي الكبير داخل الحرم الجامعي.

ويعتقد مطارنة أن غياب هذه الفصول سيترك أثرا في الجانب الحيوي والنشاطي، إضافة إلى الخبرة الجامعية، بمعنى أنه يدخل الجامعة وكأنه سنة أولى “سنفور”، وليس سنة ثانية، وبالتالي هو سيتعايش مع الوضع في هذه الحالة، وسينسى ترتيبه الجامعي سنة أولى أم ثانية، إذ إنه في هذه المرحلة سيشعر بوجوده الجامعي، ويبدأ في اكتساب خبرة الطالب الجامعي بكل معانيها وجوانبها النفسية والسلوكية والاجتماعية.

شعور المتعة والحماس شديد لدى الطلبة، لذلك سيخوضون المرحلة الجامعية بلهفة ويتفاعلون معها لتعويض ما فاتهم، وبالتالي من الممكن دخولهم في حالة نفسية جديدة، إضافة إلى لقائهم مع أساتذة الجامعة وجها لوجه، ووجودهم في قاعة المحاضرة، هنا سيخوضون حياة جامعية حقيقية، هذا الأمر الذي لم يكن موجودا في دراسة “الاون لاين”، لذلك سيختلط عليهم الأمر بين جدية الدراسة والنجاح، وبين ممارسة حياتهم الفعلية في التفاعل الاجتماعي، وبناء العلاقات والذات واستيعاب الحالة الجامعية، وفق مطارنة.

وينوه إلى أن الطالب يدخل للجامعة من بعد الثانوية العامة وهو ما يزال في ثوب الطالب المدرسي، ويحاول أن يكتشف الخبرات والمعارف، وهذا سيأخد منه وقتا حتى يشعر بنفسه كطالب جامعي، لذلك يبدأ بمحاولة إيجاد آليات وأدوات تعتمد على مدى تكيفه ومرونته وقدراته الشخصية لممارسة التفاعل الاجتماعي والاتصال، وهذا يتفاوت من طالب إلى آخر، ومن ثم سيبدأ بالاندماج ضمن هذه المهارات والمستويات والقدرات التي لديه.

ويرى اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع أنه لا شي يعوض غياب الفصول الدراسية الجامعية، لسبب بسيط أن حياة الجامعة مختلفة تماما عن حياة المدرسة، ودائما ينظر للسنة الأولى في حياة الطالب على أنها اللحظة الحاسمة والمرحلة الانتقالية من نمط حياة لآخر ونظام تعليم آخر.

ويوضح أن الحياة المدرسية تنظم وقت الطالب وجدوله الدراسي للاستراحة، بينما في الجامعة “أنت تفعل كل شي وحدك”، لهذا فالسنة الأولى هي التي تهيئ الطالب وتنقله من مرحلة لأخرى، والآن غالبية الطلبة على مقاعد الجامعة في السنة الثانية ومنهم الثالثة، فالطالب لم يشعر بحالة انتقال من المدرسة للجامعة، إذ تلقى محاضرات “الاون لاين” والاختبارات الإلكترونية، وهذا لا يعايش المرحلة الحقيقية.

ويبين جريبيع أن قيمة الحياة الجامعية ليست بالمنهاج الأكاديمي، وإنما بعملية التفاعل الاجتماعي الذي يحصل داخل حرم الجامعة بين العلاقات الاجتماعية وبين الانتقال من الاعتماد على الآخرين إلى الاعتماد على الذات والانتقال من أصدقاء الصف “الحي الواحد” إلى الانتقال لمناطق أخرى، ترى فيها نماذج مختلفة من الطلاب وأنماطا بشرية مختلفة، ناهيك عن التعامل مع الجنس الآخر.

السنة الثالثة هي سنة النضوج، حيث يكون فيها الطالب تعدى مرحلة السنافر ووصل لمرحلة الخبرة والتجربة، الطالب الآن يجب أن يتعايش ويتأقلم مع هذه المرحلة، ومن الممكن أن يصل للنضوج في سنة التخرج، ويمكن أن لا يصله، وبالتالي هذه هي نقطة حاسمة جدا بشخصية الطالب؛ إذ إنه من الممكن أن يفقد التركيز بين الدراسة والاستمتاع بالحياة الجامعية، وفق جريبيع.

وينوه جريبيع لدور الجامعة المهم في تفعيل دور الإرشاد الجامعي؛ لإعادة التوازن للطالب، إضافة إلى دوره في أن يكون رقيبا على حياته الجامعية، فهنا تتبلور شخصيته، وتبدأ ملامحها بالظهور سواء اهتماماته بالنشاطات اللامنهجية والدراسة أو بالعلاقات داخل الجامعة.

وعليه، يدعو جريبيع الطلبة للتوازن بين التفاعل الجامعي مع الزملاء والحياة الجامعية وبين الاهتمام بالدراسة ونظامها، مؤكدا ضرورة تركيز الكادر الجامعي على الأنشطة اللامنهجية داخل الجامعة، وأن يعمل نوعا من الاستطلاع للطلاب، ومحاولة دمجهم بشكل أكثر لتعويض ما ذهب.

الاختصاصي التربوي عايش نوايسة، يوضح أن الجامعات الآن بحاجة إلى كسر الفجوة التي حدثت بسبب غياب السنتين، إذ عليها أن تضع برنامجا توعويا في بداية الفصل الدراسي، إضافة إلى برنامج يعتمد على الدمج، فالآن لدينا طلاب تم قبولهم في الجامعات ولم يدخلوها نهائيا، لذلك يجب أن يكون لديهم برنامج لاستقبالهم وإرشادهم، للأسف لغاية الآن لم نسمع من الجامعات عن أي برامج توعوية أو برامج تستوعب الطلبة وتستقبلهم في بداية العام الجديد.

ويعتقد نوايسة أن الظروف النفسية التي عاشها الطلاب خلال السنتين الماضيتين كانت صعبة عليهم، وبالتالي يجب أن يكون هنالك برنامج يعالج الجوانب النفسية والاجتماعية، إضافة إلى البرامج التي تتعلق بالزمالة، لافتا إلى حاجة دمج الطالب في عملية التعليم فهو تلقى تعليم “الاون لاين” والاختبارات الإلكترونية، ولها سلبيات كثيرة، لذلك يجب أن يكون هنالك برنامج يستوعب الطلاب بطريقة ممنهجة لدمجهم في التعليم الوجاهي. ويضيف “الإنسان بطبيعة الحال دائما عندما يبدأ بشيء جديد يشعر بالخوف، ومن الطلبة للآن من لم يدخلوا الجامعة، لذلك يجب أن يكون هنالك عملية إعادة تأهيل للطلاب ودمجهم في الحياة الاجتماعية”.

ويبين نوايسة أن التجربة كانت صعبة وقاسية جدا على الجميع، إذ كان طلبة المدارس يفرحون بإعلان قرار العطلة، والآن هم أكثر اندفاعية للدوام ولا يرغبون بالإجازة، لأن التجربة التي خاضها جميع الطلبة في جائحة كورونا كانت قاسية، لذلك ستكون عودتهم مختلفة.