“سنترال غاز” تدعم نشاطات جمعية بشائر النور

عمان- زارت رئيسة جمعية بشائر النور الخيرية سهام التعمري مقر شركة “سنترال غاز”؛ حيث قدمت درع الجمعية للشركة تقديراً لمساهمتها في دعم نشاطات الجمعية والتي تشمل رعاية الأيتام وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لإيجاد فرص في سوق العمل وإقامة المشاريع الإنتاجية المدرة للدخل للنساء في محافظة مادبا.

وتم خلال الاجتماع الذي ضم بالإضافة للمدير العام سامي زريقات والسيدة سهام التعمري عددا من موظفي الشركة، استعراض أنشطة الجمعية وخططها المستقبلية والمجالات التي أبدت شركة “سنترال غاز” استعدادها لدعمها خلال السنة الحالية.

ومن ناحيته، صرح المدير العام لشركة “سنترال غاز”، قائلا “إن دعم الجمعية هو من ضمن التزام الشركة وإيمانها بدورها ومسؤوليتها الاجتماعية في دعم ومساندة جهود مؤسسات التنمية الاجتماعية في الأردن”.