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سندات لبنان الدولارية تنخفض بفعل الاحتجاجات

منذ ساعتين
جانب من الاحتجاجات للمتظاهرين اللبنانيين شمالي بيروت ضد حكومة بلادهم (ا ف ب)

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لندن- انخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية 1.9 سنت أمس بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثاني في أنحاء الدولة التي تعاني من أزمة اقتصادية.
وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض في شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقا لبيانات تريدويب.
ولبنان من بين أكبر الدول المثقلة بعبء الديون في العالم، ويعاني جراء انخفاض النمو وبنية تحتية متداعية. وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر الحكومة وسط بيروت مساء الخميس، مما أجبر الحكومة على التراجع عن خطط لفرض ضريبة جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب. -(بترا)

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