“سنديانه” و”أردن الخير” ينظمان ورشات تدريبية وأعمال خيرية

معتصم الرقاد

عمان – في لفتة جميلة وابتهاجا بمناسبة عيد ميلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يوافق 30 كانون الثاني(يناير)، قامت مبادرة “سنديانه” الخيرية، وجمعية “أردن الخير” الخيرية، بتقديم الهدايا لمواليد هذا اليوم وأمهاتهم.

وقالت مسؤولة مبادرة “سنديانة” زهيرة أحمد محسنة، بمناسبة عيد ميلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين قمنا بتظيم هذه المبادرة بالتعاون مع جمعية “اردن الخير” وتحت رعاية مدير الشؤون الصحية لمحافظة اربد الدكتور رياض الشياب، وقد فاجأنا مستشفى الاميرة بديعة للنسائية والتوليد، بتقديم مجموعة من الهدايا لمواليد هذا اليوم وأمهاتهم، والذي صادف في 30 كانون الثاني(يناير) 2021 .

وقالت محسنة، إن المبادرة هي واحدة من المبادرات الموجودة داخل محافظة اربد التابعة الى وزارة التنمية الاجتماعية، تأسست في أذار (مارس) العام 2019، وتقوم على خدمة المجتمع ومد يد العون للمحتاجين داخل المملكة، حيث تسعى الجمعية الى تعميق معاني التكافل من خلال اصحاب الايادي البيضاء والمؤسسات الداعمة والشركات وترجمتها من خلال مبادرات وحملات تطوعية، لتحقيق حياة كريمة للمحتاجين، حتى يتسنى لهم العيش بكرامة، وهي إحدى أعضاء جمعية النساء العربيات “شبكة مساواة”.

وتتمثل رسالة المبادرة “في تقديم المساعدة لكل محتاج داخل المملكة، من خلال معونات عينية ونقدية ومساعدات انسانية طارئة على شكل مبادرات تطوعية، اضافة الى الريادة في الجوانب التنموية والتعليمية لمساعدة المجتمع ككل والمرأة بشكل خاص على شكل برامج وندوات توعوية وورش عمل في مختلف المجالات “، بحسب عضوين في فريق المبادرة: رهف احمد سرحان، وشرف الدين ردايده.

وبينت محسنة أن اهداف المبادرة تتمثل بتقديم الرعاية الاجتماعية ورعاية الايتام ومن هم في حكمهما، والعمل على المهارات الحياتية والتدريب والتأهيل، ورعاية المرأة وتمكينها.

ومن الحملات الخيرية للمبادرة، اشارت محسنة الى أن المبادرة قامت على مدار عامين بتوزيع طرود الخير ومبالغ نقدية على الفقراء والايتام حسب حاجتهم، وخاصة في شهر رمضان المبارك، وقد انتفع ما يقارب 900 أسرة من هذه المعونات الانسانية.

وفي ظل جائحة كورونا أطلقت “سنديانة الحياة” مبادرة حملت اسم ” كلنا جنود فداء الوطن”، تنفيذا لرؤية الملك في خطابه خلال جائحة كورونا (كل انسان جندي من موقعه)، حيث قامت على توزيع العلاجات للامراض المزمنة على حوالي 1500 مريض، وتقديم يد العون لهم خلال فترة الحجر الكامل من خلال شبكة متطوعين بالتعاون مع لجنة مجتمع صحي الرازي ومديرية صحة اربد.

وأضافت محسنة، أطلقنا ورشة تدريبية عمل تحت اسم “أطفالنا مسؤوليتنا”، حيث هدفت الورشة الى توعية الامهات بعدد من الامراض وأعراضها الجانبية، مثل فقر الدم وأمراض الشتاء وطرائق الوقاية منها على مدار 36 ساعة بوجود أطباء مختصين في عدة مدارس، بالتعاون مع لجنة مجتمع صحي الرازي، ومديرية صحة اربد، اضافة الى ورشة تدريبية تحت اسم “حياتكم بتهمنا”، وكانت عبارة عن تدريب وتمكين الشابات الموجودت داخل بيت الشابات التابع لقرية SOS على مدار 36 ساعة، وتتضمن تعليم كيفية تصنيع الشموع والصابون والاكسسوارات، وفن الطبخ وصناعة الحلويات بالتعاون مع مدربات متطوعات من المجتمع المحلي وقرى الاطفال SOS.

ومن الورشات التدريبية أيضا ورشة “شبابنا نواة الوطن”، وتهدف لتوعية الشباب بمفهوم العمل التطوعي وصقل مهاراتهم وتجسيد انتمائهم وحبهم للوطن من خلال التطوع تحت رعاية مدير الامن العام بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العليا والمدارس وهيئة شباب كلنا الاردن والشرطة المجتمعية والتدريب المهني ومديرية شباب اربد.

وقد شارك فريق المبادرة بجميع المناسبات الوطنية الاعياد القومية، وشارك أيضا في عدد من الورش والمؤتمرات التي تخص وتتشارك مع افكار واهداف المبادرة، اضافة الى ذلك قامت المبادرة بتدريب عدد من السيدات بحرف يدوية لتمكينهن اقتصاديا وايضا المشاركة بالحملات الوطنية الصحية لتوعية السيدات للكشف المبكر عن مرض السرطان.