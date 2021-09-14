“سند أخضر” و”سند أحمر”.. ماذا تعرف عنهما؟

عمان- الغد- وفقا لأمر الدفاع 34 يشترط النتيجة الخضراء على تطبيق سند الحكومي منذ بداية شهر أيلول سبتمبر، لتسهيل حركة المواطنين؟

فمن خلال تطبيق سند عن متلقي لقاح كورونا.

وذلك تنفيذاً لبنود أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 والذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص.

ويوفر تطبيق سند الذي أطلقته الحكومة منذ بداية جائحة كورونا وحدثته مؤخرا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خدمات حكومية رقمية ليشمل نحو 200 خدمة رقمية للمؤسسات والوزرات.

وتشمل خدمات تطبيق سند:

1. ‎دائرة الأحوال المدنية والجوازات

2. أمانة عمّان الكبرى

3. دائرة الأراضي والمساحة

4. ‎صندوق المعونة الوطنية

5. وزارة التنمية الاجتماعية

6. وزارة الصناعة والتجارة والتموين‎

7. ‎دائرة مراقبة الشركات

8. منصة بخدمتكم

9. وزارة العدل

10. مؤسسة الضمان الاجتماعي

11. وزارة الإدارة المحلية

ماذا يعني تطبيق سند أخضر؟

لدخول المؤسسات الحكومية الرسمية ومراجعة المؤسسات اللامنهجية والسفر باستثناء المستشفيات والمراكز الصحية يجب على الإفراد أن يمتلكوا إشارة سند الأخضر.

فيديو يوضح آلية التفتيش من خلال تطبيق سند عن متلقي لقاح كورونا وذلك تنفيذاً لبنود أمر الدفاع رقم (32) لسنة 2021 والذي ينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص pic.twitter.com/zqBU5z2JuH — وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (@MoDEEJO) August 7, 2021

وتعني العلامة الخضراء أن صاحبها ومن خلال التطبيق قد تلقى جرعتي لقاح كورونا،.

وجاء التطبيق بتعديلاته لينظّم عمل الأفراد الذين لم يتلقّوا مطعوم كورونا في منشآت القطاعين العام والخاص.

للتسجيل في تطبيق سند

تحميل تطبيق سند من متجر التطبيقات لكل من هواتف أيفون وأندرويد وهواوي

قم بتسجيل رقمك الوطني وكلمة السر التي تتيح لك دخول خدمات حكومية الكترونية متعددة ويمكن تفعيلها بسهول وأمان.

لتفعيل سند أخضر

ادخل الرقم الوطني

أسفل شاشة التطبيق تتواجد كلمة تفتيش اضغط عليها وأكمل تفاصيل ملأ الفراغات المطلوبة.

يتم التفتيش بثلاث طرق هي:

– مسح الهوية

– QR Code الهوية الصحية

– QR Code شهادة مطعوم

– ثم أدخل الرقم الوطني أو الرقم الشخصي

– تاريخ الميلاد

– مسح الهوية من الجهة الخلفية

كما يمكن الدخول إلى التطبيق من خلال خيار الهوية الصحية:

– يتطلب ادخال رقم الهاتف

– أدخل الرمز المرسل إليك عبر خدمة الرسائل النصية SMS

وتظهر النتيجة التي تحدد ما إذا كنت تملك سند أخضر أو أحمر.

ماذا يعني سند أحمر؟

هو الشخص الذي لم يتلق المطعوم، وليس لديه فحص PCR سلبي، وبذلك سيمنع من دخول المؤسسة الحكومية.

ويلزم أمر الدفاع (32)، كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

وبحسب الأمر، لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية.

وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ويتوافر التطبيق على متجر “آبل، آب جاليري، وأندرويد”، حيث إن الخدمة متوفرة للأردنيين والمقيمين.