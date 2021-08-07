“سند” يطلق خدمة جديدة للتفتيش عن متلقي لقاح كورونا

عمان- الغد- أضاف تطبيق (سند)، مؤخرا، خدمة جديدة للكشف عن متلقي جرعتي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من وغير متلقيه، تحت اسم “تفتيش”.

الخدمة الجديدة، التي تظهر على الواجهة الرئيسية للتطبيق، تظهر إشارة باللون الأخضر في حال تلقي الشخص للقاح بجرعتيه الأولى والثانية، أو إشارة بالأحمر في حال كان الشخص قد تلقى جرعة واحدة أو لم يتلق اللقاح.

ويطلب التطبيق من مستخدمه، للاستعلام عن حالة الأشخاص، الرقم الوطني للشخص المراد الاستعلام عنه، ثم تاريخ ميلاده، أو مسح البطاقة الشخصية لمعرفة تفاصيل تلقي الشخص للقاح كورونا من عدمه، حيث يمكن للخدمة الجديدة التأكد من التزام الأفراد بأمر الدفاع 32، الذي ينظم عمل الأفراد في منشآت القطاعين العام والخاص وبعض المهن.

ويلزم أمر الدفاع (32)، كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كورونا، أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

وبحسب الأمر، لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ويتوافر التطبيق على متجر “آبل، آب جاليري، وأندرويد”، حيث إن الخدمة متوفرة للأردنيين والمقيمين. (المملكة)