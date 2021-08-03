سنواصل العمل في الساحة البحرية

يديعوت أحرونوت

يوسي يهوشع 3/8/2021

“الاعتداء الايراني على السفن لن يمس بحرية عمل اسرائيل. اذا كان هدفا مدانا في الساحة البحرية – سنعمل، هكذا يوضح مصدر أمني اسرائيلي بعد الحادثة التي وقعت في نهاية الاسبوع الماضي حين تعرضت سفينة بملكية اسرائيلية جزئية الى الاعتداء من مُسيرة ايرانية.

في الهجوم الذي وقع في يوم الجمعة الماضي في خليج عُمان قتل رجلان من الطاقم – قبطان السفينة الروماني وحارس بريطاني. وأول من أمس استدعت بريطانيا ورومانيا سفيري ايران في دولتيهما للتوبيخ. في اسرائيل مقتنعون بان ايران ارتكبت خطأ استراتيجيا في هذا الهجوم الذي ادانها ايضا بل وولد ضغطا دوليا ضدها. ينبغي استغلاله في الفترة القريبة القادمة قبل أن ينفذ رد اسرائيلي. ويتركز الفهم على أن الايرانيين تحلوا بالثقة في اعقاب الهجمات الاخيرة على سفن بملكية اسرائيلية، حتى وان كانت جزئية، ولكنهم ارتكبوا هذه المرة خطأ عملياتيا سيلحق في نهاية المطاف ضررا يندمون عليه منذ الان.

وقالت مصادر في اسرائيل أول من أمس أنه رغم هذا الهجوم، فان النشاط المنسوب للجيش الاسرائيلي في الساحة البحرية – حسب منشورات اجنبية – هو الذي جعل الساحة ساحة يرتدع فيها الايرانيون في المستوى الاعلى اكثر من الساحتين البرية والجوية اللتين فيهما ايضا – حسب تلك المنشورات الاجنبية – يعمل الجيش الاسرائيلي فيهما في السنوات الاخيرة في اطار المعركة بين الحروب.

وحسب تلك المصادر، فانه بخلاف الادعاءات التي طرحت في الايام الاخيرة – فان الساحة البحرية لم تستنفد، واذا ما توفرت اهداف مدانة فان اسرائيل لن تتردد في العمل فيها. وحقيقة أنه لا توجد تقارير اجنبية عن هجمات كهذه تدل على ان الايرانيين هم المردوعون وهم الذين لا يعملون خوفا من الاحباط الاسرائيلي.

وزير الدفاع بيني غانتس تناول هو الاخر الموضوع في مداولات الكنيست وقال: “الهجوم الاخير على “ميرسر ستريت” والذي ادى الى مقتل مواطنين غير مشاركين في القتال، بخلاف القانون الدولي والاخلاق الانسانية، هو ارتفاع درجة”.

واضاف: “هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا ملزمين بان نعمل الان حيال ايران التي لا تسعى فقط الى النووي العسكري بل وتؤدي ايضا الى سباق تسلح خطير، وتقوض الاستقرار في الشرق الاوسط، وتسلح ميليشيات ارهابية تحوز مئات المسيرات – في ايران، في اليمن، في العراق وفي دول اخرى وكلها من انتاج الصناعة الايرانية. كلهم يهددون المنطقة، في البر، في الجو وفي البحر”.

واضاف غانتس يقول: “تحوز اسرائيل جملة من الادوات والامكانيات للدفاع عن مواطنيها، وسنحاسب كل من يسعى لان يمس بنا في الزمان، في المكان وبالوسائل التي تخدمنا وتخدم أمننا. هذا ليس موضوعا اسرائيليا فقط. فالعالم كله الذي رأى نتيجة العدوان الايراني ملزم بان يعمل، وكل اتفاق مع ايران يجب ان يتناول ايضا ازالة هذا التهديد عن المنطقة ومسها بالابرياء وبالاقتصاد العالمي”.

وكان من رد بحدة على الهجوم على السفينة هو رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون الذي وصف الضربة الايرانية بالسفينة كـ “هجوم فضائحي” وقال ان ايران ملزمة بان تتحمل تداعيات فعلها. “هذا غير مقبول على الاطلاق. هذا هجوم صادم على الملاحة التجارية. ففي الهجوم مات مواطن بريطاني. ايران، مثل كل دولة اخرى مطالبة بان تحترم حرية الملاحة في ارجاء العالم، وبريطانيا ستواصل الاصرار على ذلك”.