“سنيورة” تتبرع بـ200 الف دينار لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا

عمّان – الغد – انطلاقا من دورها كشركة وطنية وفي اطار مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي اعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية اليوم ان ادارة الشركة قررت التبرع بملبغ 200 الف دينار اردني لصالح وزارة الصحة لدعمها في الجهود الكبيرة التي تقع على عاتقها في الفترة الحالية. وصرح رئيس مجلس إدارة سنيورة السيد طارق عمر العقاد ان هذه الفترة الصعبة التي يمر بها الاردن تحتاج لتكاتف الجميع للتمكن من اجتيازها والسيطرة على فيروس كورونا المستجد ومنع انتشارة.

واضاف العقاد أن الشركة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الاردني وخاصة في هذا الظرف الحساس الذي يعاني منه العالم والمملكة تحديدا وتؤكد وقوفها ودعمها الدائم لما يصب في مصلحة الوطن وسلامة المواطن على الدوام.

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف ان هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤولية الشركة تجاه المجتمع المحلي وتمنى السلامة لجميع المواطنين من خلال اتباع التعليمات والارشادات التي تصدرها الوزارة وقال ان الشركة تلتزم بمعايير السلامة العامة لموظفيها والعاملين فيها وتحرص دائما لتقديم الافضل لما يصب في مصلحة الوطن وسلامة المواطن من خلال منتجاتنا وخدماتنا الرائدة ذات الجودة العالية.

و حمى الله الاردن .