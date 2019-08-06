“سنيورة” تحقق صافي أرباح بقيمة 2.775 مليون دينار في النصف الأول

عمان- أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م؛ الرائدة في صناعة اللحوم المبردة والمجمدة والمعلبة في المنطقة، والمدرجة في بورصة عمّان عن نتائج أعمالها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الحالي؛ حيث حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.775 مليون دينار (3.913 مليون دولار)، بنمو بلغت نسبته 25 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت صافي مبيعات وصلت قيمته إلى 30.369 مليون دينار أردني (42.834 مليون دولار أميركي) بنمو نسبته 8 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي تصريح له، قال رئيس مجلس إدارة “سنيورة”، طارق عمر العقاد “إن هذا النمو في نتائج الشركة جاء نتيجة كفاءة ونجاح خططها في المواقع كافة؛ حيث استطاعت تحقيق نمو في المبيعات الإقليمية بنسبة بلغت 10 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى تحقيق نمو في حصة علامة “سنيورة” المتخصصة في اللحوم المبردة بنسبة 8 % في السوق الأردنية، وبنسبة 6 % في السوق الفلسطينية مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك تعزيز نمو حصتها السوقية الإجمالية وموقعها الريادي في المنطقة”، مضيفاً “أن الشركة تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ في مبيعات اللحوم المجمدة وخاصة في أسواق التجزئة وقطاع الفنادق والمطاعم؛ حيث بلغت نسبة النمو 32 % مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي”.

ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي للشركة، السيد مجدي الشريف، أن الخطط الموضوعة وجهود الإدارة التنفيذية العليا وتوجيهات مجلس الإدارة في مصنع الماسة لتصنيع اللحوم في دبي تكللت بالنجاح؛ حيث تم تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 24 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والذي أثر إيجاباً على النتائج المالية للشركة وأرباحها بامتياز. وأضاف الشريف أن النجاح الباهر الذي تحقق منذ انطلاق خط اللحوم المجمدة في الأردن في العام 2016 واستمرار تحقيق نتائج مبيعات مميزة أدى إلى بدء الشركة بالتجهيز لإطلاق خط المنتجات المجمدة في السوق الفلسطينية خلال الربع الأخير من العام الحالي، مختتماً بأن الشركة ستواصل العمل لتعزيز مكانتها الريادية وزيادة حصتها السوقية على المستويين المحلي والإقليمي.