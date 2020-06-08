“سنيورة” توزع أرباحا على مساهميها بـ4.5 مليون دينار

عمّان- عقدت شركة سنيورة للصناعات الغذائية الأربعاء الماضي اجتماع الهيئة العامة العادي وغير العادي عبر تقنية زووم (Zoom) للاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس إدارتها، طارق عمر العقاد. ووافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 على المساهمين المسجلين كما بتاريخ 02/6/2020 بنسبة 18 % من رأس المال، وذلك بواقع 10 % كأرباح نقدية، أي ما يعادل 2.5 مليون دينار أردني (3.53 مليون دولار أميركي)، و8 % على شكل أسهم مجانية بواقع 2 مليون سهم، ليرتفع بذلك رأس المال المدفوع للشركة وليصبح 27 مليون دينار أردني (38.08 مليون دولار أميركي).

وصرح العقاد أن العام 2019 كان مليئا بالتطورات والإنجازات لشركة سنيورة بالرغم من استمرار التحديات الإقليمية المحيطة، مشيراً إلى تحقيق مجموعة سنيورة صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 6.1 مليون دينار أردني (8.6 مليون دولار أميركي) بارتفاع نسبته 41 % عن العام 2018، وإلى نمو الايرادات الكلية بنسبة 15 % مقارنة بالعام السابق؛ حيث بلغ مجموع الإيرادات 63.8 مليون دينار أردني (89.99 مليون دولار أميركي) في العام 2019، فيما بلغ مجموع الموجودات 67.4 مليون دينار أردني (95.1 مليون دولار أميركي) كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 10 % عن العام السابق، أما صافي حقوق ملكية مساهمي سنيورة فقد بلغ 36.4 مليون دينار أردني (51.33 مليون دولار أميركي) كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 9 % عن العام 2018.

كما أضاف العقاد أن مستوى المبيعات والأرباح المحققة في العام 2019 مؤشر على كفاءة الإدارة التنفيذية العليا فيما يتعلق بالتحسين المتواصل لمستوى الأداء وكفاءة العمل بهدف زيادة القدرة الإنتاجية في مصانع الشركة في الأردن وفلسطين والإمارات لتلبية الطلب المتنامي على منتجاتها، بالإضافة للاستثمار في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية بالتركيز على الجوانب الفنية والإدارية من خلال التطوير المستمر في المعدات التشغيلية والتكنولوجية والإجراءات المستخدمة في العمل، فضلاً عن تطوير القدرات البشرية عبر البرامج التدريبية المختلفة.

ومن جانبه، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، مجدي الشريف، أنه تم في العام 2019 تحقيق نمو في المبيعات الإقليمية للشركة بنسبة بلغت 16 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، إضافة إلى النتائج المميزة التي تحققت في مصنع الماسة لتصنيع اللحوم في دبي؛ حيث تم تحقيق نمو في المبيعات بنسبة 20 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، والذي أثر إيجاباً على النتائج المالية الموحدة وأرباح الشركة.