“سنيورة”:6.1 مليون دينار أرباح في 2019

عمان- أعلنت شركة سنيورة للصناعات الغذائية عن نتائجها المالية الأولية الموحدة (غير المدققة) والمودعة لدى هيئة الاوراق المالية الأردنية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2019. وأظهرت البيانات المالية عن تحقيق مجموعة شركات سنيورة صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 6.1 مليون دينار أردني 8.6 مليون دولار أميركي بارتفاع نسبته 42 % عن العام 2018.

كما نمت الإيرادات الكلية بنسبة 14 % مقارنة بالعام السابق حيث بلغت مجموع الإيرادات 63.3 مليون دينار أردني 89.1 مليون دولار أميركي في العام 2019. وبلغ مجموع الموجودات 67.2 مليون دينار أردني 94.7 مليون دولار أميركي كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 10 % عن العام السابق، أما صافي حقوق ملكية مساهمي سنيورة فقد بلغت 36.4 مليون دينار أردني 51.3 مليون دولار أميركي كما في 31/12/2019 بزيادة نسبتها 9 % عن العام 2018.

وصرح رئيس مجلس إدارة سنيورة طارق عمر العقاد عن اعتزازه لما وصلت عليه سنيورة اليوم بعد مضي 100 عام على تأسيسها، مضيفا: “عندما قامت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) بالاستحواذ على سنيورة في العام 1996، كانت سنيورة شركة تاريخية صغيرة تشغل حوالي ثلاثين موظف، لتصبح اليوم شركة تشغل حوالي 1000 موظف في الأردن وفلسطين والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهذا يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية والتوسعية لإدارة الشركة باستهداف أسواق جديدة وزيادة خطوط الانتاج وتنويع وتعزيز سلة منتجاتها وبالتالي زيادة حصتها السوقية على المستويين المحلي والاقليمي وصولا بتحقيق هذه النتائج المميزة، حيث تحتل سنيورة اليوم الحصة السوقية الأكبر في السوقين الأردني والفلسطيني وتحافظ على موقعها الريادي في الأسواق الاقليمية خاصة أسواق الخليج”. من جانبه أشار الرئيس التنفيذي مجدي الشريف أنه تم في العام 2019 تحقيق نمو في المبيعات الاقليمية للشركة بنسبة بلغت 16 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، إضافة الى نمو حصة علامة سنيورة المتخصصة في اللحوم المبردة بنسبة 12 % في السوقين الأردني والفلسطيني مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، خاصة بعد اطلاق خط المنتجات المجمدة في السوق الفلسطيني خلال الربع الاخير من العام 2019 حيث تم اطلاق أكثر من 20 منتجا من منتجات اللحوم المجمدة والتي لاقت قبولا فاق التوقعات من قبل المستهلك الفلسطيني.