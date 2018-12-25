سهيل جوعانة: وضع الأهداف والمثابرة في العمل عاملان يحققان النجاح

عمان- تحدث الدكتور سهيل جوعانة مع طلاب مدرسة صلاح الدين الأيوبي في منطقة الأشرفية، عن أهم المفاتيح في الحياة، والتي تساعد على النجاح من جهة، وعيش الحياة بسعادة ورضا من جهة أخرى.

وبين جوعانة، خلال جلسة ضمن حملة قادة الأعمال التي تنفذها مؤسسة “إنجاز” للسنة الحادية عشرة على التوالي، أن كل فرد منا عليه صنع مفاتيح لحياته؛ أولها البعد عن السلبية ورؤية الحلول في كل مشاكل الحياة وليس وضع المشاكل فيها.

المفتاح الثاني هو التعلم من غيرنا، وأعطى أمثلة عن بعض الشباب العرب الذين يمكن التعلم منهم ومن ذكائهم، فبعضهم عالم في الرياضيات، وآخر مبرمج على الإنترنت أصبح مشهورا ومطلوبا لكبرى الشركات العالمية، بعد تعرضه لحادث سبب له إعاقة رباعية، ما عدا اللسان وعضلات الوجه، فهو متوفر على الانترنت 24 ساعة لحل مشكلات هذه الشركات، فهو شخص لم يستسلم في حياته، وهذا ما أعطاه القوة.

ثالث مفتاح هو التعلم من الفشل، ومن الأمثلة على ذلك الكولونيل ساردرز، مؤسس سلسلة مطاعم KFC، من رجل أفلس 7 مرات، إلى افتتاح مطعم عالمي وهو بعمر 65 عاما، لم يفشل ولم يسمح لأخطاء الماضي أن تؤثر على حياته، أما المفتاح الرابع، فهو الاستفادة من قدرة العقل البشري على الاختيار، مؤكدا أهمية الابتعاد عن السلبيين والانفصال عنهم ذهنيا، وهو المفتاح الخامس.

أما السادس الذي تحدث عنه جوعانة للطلاب، فهو تطوير المهارات، ضاربا مثلا على المخرج العقاد وكل الضغوطات التي عانى منها، وبدأ حياته من الصفر وكان محاربا عندما أخرج أفضل أفلامه وهو فيلم الرسالة الشهير.

المفتاح السابع أعطاه للطلاب من خلال تمرين التخيل والرسم والتعبير عما يفهم من الصوت، والذي كان وجود الهدف في الحياة يجعل الرؤية أكثر وضوحا وتترجم الأحلام إلى واقع.

في بداية الجلسة، تساءل جوعانة عن أهم شيء في حياة الفرد هذه الأيام، فتباينت إجابات الطلبة حول الأهل والموبايل والطعام، فاتفق معهم أن هذه الأدوات من متع الحياة، لكنه أكد لهم أن أهم شيء هو ما “يحقق لي أكبر عائد في حياتي”.

ويؤكد أهمية العمل ووضع الأهداف والهمة والإصرار، والتفكير بالمستقبل والإرادة، على الرغم من وجود عوامل دافعة كالمال والموبايل والأهل والأصدقاء والعمل والطعام، فعلى الفرد أن يشعر بالنعم وأن يتنعم بها لأنها لا تدوم، مع أهمية الإيجابية، والاستعداد للمغامرة.

جوعانة بين للطلاب، أنه درس طب الأسنان في فرنسا عندما كان عمره 17 عاما، وتميز في ذلك حتى صار معروفا أنه الجراح العربي الوحيد في هذا المجال، مقارنة بـ500 فرنسي، عند عودته إلى الأردن كانت حرب الخليج، والتي أثرت على فرص العمل، بسبب زيادة أعداد العائدين إلى الأردن، فكان يعمل في تلك الفترة بالترجمة للصحف في الفترة الصباحية، وفي المساء يعمل في عيادات لأطباء مشهورين.

يقول “بعد أعوام عدة قررت ترك الطب، والتحول إلى التدريب وإعطاء الأمل في الحياة وأفتخر بالتعب الذي واجهته في حياتي”. ويبين جوعانة “أصبت قبل عامين بسرطان الجلد، صدمت واعتقدت أن الحياة أغلقت أمامي، وفكرت كثيرا بأن الروايات والقصص الحياتية التي أرويها للناس هل هي مجرد حكايات أم أنها حقيقية وعلي المضي قدما وهو صراع يجب أن أمشي فيه”.

ويضيف “وبالفعل بعد صراع من ست ساعات، قررت المضي بحياتي، فالضربة اللي ما بتكسرك بتقويك”.

ويبين أن الحياة فيها الكثير من الصعوبات والهموم والخسارات، لكن المثابرة والجهد يجعلاننا نصل لما نريد، والسعادة عند الناس الإيجابيين هي قرار رغم الظروف.

ويشير جوعانة إلى أن المال لا يصنع النجاح، لكن الناجح هو الذي يأتي بالمال ويحافظ عليه، فتحدث عن مسيرة حياة الرئيس الأميركي أبراهام لينكولن، التي كانت تعيسة حتى عمر 52، ثم أصبح أشهر رئيس مر على البلاد، بعد تحريره العبيد، وتوحيد الولايات الشمالية والجنوبية.

وآخر ما تحدث به جوعانة أمام الطلاب ونصحهم به “أمس آخر يوم لاختلاق الأعذار”، متمنيا أن يتحملوا مسؤولية حياتهم حاليا وفي المستقبل.

يذكر أن حملة قادة الأعمال هي أحد برامج مؤسسة “إنجاز” التي أطلقتها العام 2008 تحت رعاية جلالة الملكة رانيا العبد الله، وتنفذها “إنجاز” للسنة الحادية عشرة على التوالي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص الأردني، وتم إطلاق الحملة هذا العام بالتعاون مع مشروع دعم الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن التابع للحكومة الكندية، وبشراكة إعلامية مع صحيفة الغد وراديو هلا.