سوء اختيار التخصصات الجامعية.. هل ينذر ببطالة متفاقمة في المستقبل؟

ريم زايد

عمان – لم تخضع جود حوامدة (20 عاما) إلا لما يناسب ميولها وشغفها بدراسة تخصص جامعي يلبي طموحها ويبني مستقبلها الذي لطالما حلمت به. لذلك، اختارت أن تدرس “الألماني والإنجليزي في إدارة الأعمال والتواصل” بالجامعة الألمانية الأردنية، فشغفها في دراسته بدأ من الصف العاشر عندما سمعت عنه للمرة الأولى، لتبحر في ما وراءه وآلية دراسته ومستقبله.

أسس اختيارها للتخصص جاءت من معرفتها العميقة لما يناسب طبيعة حياتها ورغباتها ويلبي مستقبلها الوظيفي الذي ترنو إليه، وأن تخصصها جمع عدة حقول منها عالم الاتصال والإدارة واللغات مما يتناسب مع شخصيتها ويلتصق تماماً بطبيعة حياتها.

وحول توعية طلبة الثانوية العامة بدراسة التخصصات التي تخدم المستقبل؛ تنوه حوامدة إلى أن “الكرنفالات” والمبادرات الطلابية التي توعي الطلبة بآلية اختيار التخصصات تنتشر اليوم بطريقة ملموسة في المجتمع، لذا تعتبرها تجربة واقعية لطلبة خاضوا حقولا مختلفة في جامعات متعددة، وأنها توعي الطلبة بكيفية اختيارهم للتخصصات التي تتناسب مع شخصياتهم ورغباتهم وتنبههم إلى ما هو مشبع وما هو راكد من التخصصات في سوق العمل.

وتقول لـ “الغد” إن أهمية دراسة تخصصات تخدم المستقبل والحداثة التكنولوجية هي حقيقة يجب أن تلتصق بأذهان المجتمع بأكمله ليس فقط طلبة الثانوية العامة، “لأننا سنصل إلى اليوم الذي تتمركز فيه هذه التخصصات على سلم احتياجات سوق العمل”.

وتعتقد حوامدة أن نسبة الإقبال على التخصصات التقليدية “الهندسة والطب” ربما ستقل، لأن الطلبة كما تسمع منهم؛ بدأوا يميلون ويتوجهون إلى دراسة الحقول التي تناسب شغفهم وإن كانت تخالف رغبات أولياء أمورهم.

وكثير من طلبة الثانوية العامة ممن أجبروا على دراسة تخصصات لا تخدم شغفهم وإبداعهم، انتهى بهم المطاف عاطلين عن العمل، لذا جاءت فكرة التوعية بتخصصات المستقبل لطلبة الثانوية العامة ملامسة لواقع نتائج التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة للربع الأول للعام 2021، عن بلوغ نسبة البطالة في الأردن

25 %، وإلغاء ديوان الخدمة المدنية لاستقبال طلبات العديد من التخصصات في الجامعات الأردنية، مما يستوجب دراسة مسببات المشكلة بدءًا من أولى مراحل المشكلة حدوثاً وهي اختيار التخصصات الجامعية بعناية.

اختيار الأهل لتخصصات أبنائهم يسلبهم حقهم في تقرير المصير

الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة يرى أن اختيار الطالب التخصصات في الثانوية العامة يجب أن يعتمد على ميوله وقدراته ومهاراته، بذلك يمكن للطالب أن يحقق نفسه وذاته ونجاحه في الحياة العملية والدراسية. ويشير إلى أن دور الأهل في هذه المرحلة هو فقط مساندة أبنائهم وتوجيههم، وأن التدخل في اختيار تخصصاتهم يعتبر جريمة بحق الأبناء واختراق لخصوصيتهم مما يسلبهم حقهم في تقرير المصير ويضعف شخصياتهم.

ويوضح مطارنة في حديثه مفهوم “استثمار التعليم” وهو توجه لاستثمار الوقت والجهد في تحقيق المكاسب على المستويين الشخصي والوظيفي، بحيث يختار الطالب التخصصات ذات النتائج البارزة في أقصر وقت ممكن، وهو مفهوم انبثق عن ثورة المعرفة والتكنولوجيا التي يشهدها وقتنا الحالي، بحيث يدرس الطالب تخصصا يخدم مجتمعه فيه دون أن يفني عمره في دراسته.

ويشير الخبير التربوي ذوقان عبيدات، إلى أن اختيار التخصص المناسب يجب أن يتم بناء على ما يناسب ميول الطلبة، مما يزيد حماسهم لدراسة الموضوع والخوض في المرحلة الجامعية، بينما الطلبة الذين يختارون تخصصات بعيدة عن ميولهم تكن دوافعهم محدودة، وليست كافية لإبراز طاقاتهم الإبداعية.

وينوه عبيدات إلى أن معايير اختيار التخصصات تنقسم إلى ذاتية وموضوعية، حيث يسأل الطالب نفسه أسئلة ذاتية “هل أرغب في دراسة هذا التخصص؟”، وموضوعية “هل يوفر لي هذا التخصص المنفعة بعد التخرج؟” هي أسئلة واقعية تصب في صلب حتمية اختيار التخصص وبناءً عليه المستقبل.

ومن جهة أخرى يذكر عبيدات التخصصات الراكدة، والتي برأيه وصلت إلى هذا الحد بسبب قِدم الخطط الجامعية التي تتنافى مع متطلبات سوق العمل، وأن تحديث خطط هذه التخصصات سيوفر فرص عمل جديدة للكثير من مخرجات العملية التعليمية في المستقبل.

البطالة نتاج عدم اختيار الطلبة لتخصصات تتوافق واحتياجات سوق العمل

ويعرض مدير مركز “بيت العمال الأردني للدراسات” حمادة أبو نجمة الارتباط الوثيق بين البطالة والاختيار الخاطئ للتخصص، خاصة بطالة الإناث حيث أن أكثر من 75 % من المتعطلات الإناث هن جامعيات معظمهن في تخصصات غير مطلوبة نظراً للنظرة النمطية لعمل النساء واختيار التخصص، حيث يتركز عمل الإناث في 3 قطاعات فقط وهي التعليم والصحة والأعمال الإدارية خاصة في الحكومة، وكذلك الحال بالنسبة للذكور ولكن بنسب أقل حدة من الإناث.

ويستأنف حديثه حول التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، كالتخصصات التقنية والمهنية والحرفية أكثر من التخصصات الإنسانية والإجتماعية والنظرية، وأن التخصصات المرتبطة بالطاقة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأنواعها هي التي باتت مطلوبة بكثرة، ومختلف التخصصات ذات العلاقة بالسياحة، والمؤتمرات والتسويق وبالتحديد التسويق الإلكتروني.

ويلفت أبو نجمة إلى ضرورة الإهتمام بقوائم التخصصات غير المطلوبة التي يعلنها ديوان الخدمة المدنية المشبعة والراكدة منها، وفي نفس الوقت الاطلاع على واقع احتياجات القطاع الخاص نظراً لأن معظم فرص العمل في المملكة يوفرها القطاع الخاص وليس القطاع العام.