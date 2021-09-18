سوء استخدام المضادات الحيوية يصل إلى نصف الحالات

عمان- الغد- اوصى المؤتمر الثامن لجمعية الطبيب العام الأردنية للتعليم الطبي المستمر، بتقنين استخدام المضادات الحيوية، والتي يقدر سوء استخدمها بنحو ثلث إلى نصف استخدامات البشر.

واكد مختصون على ضرورة أن يتم وصف المضادات الحيوية من قبل الأطباء العامين والمختصين، حتى يتم تجنب حالات سوء الاستخدام، التي من شأنها أضعاف مناعة الجسم وتعزيز قدرة الجراثيم والفيروسات على مقاومة المضادات.

وقال رئيس الجمعية والمؤتمر الدكتور محمود هاشم، ان الطبيب العام والطبيب الاخصائي هم الأقدر على وصف المضادات المناسبة وتقدير مدى الحاجة لها والتمييز بين الالتهابات الفايروسية والبكتيرية، ووصف المضادات المناسبة.

وأشار أن مقاومة الجراثيم للمضادات رتبت تكاليف باهضة في إيجاد أنواع جديدة من المضادات.

واضاف ان المؤتمر اوصى بتعزيز دور الطبيب العام وفي التوعية بضرورة أخذ اللقاحات الخاصة بفايروس كورونا، واتباع الطرق الصحية والوقائية للحد من انتشاره.

ومن جانبه دعا عضو اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور ضرار بلعاوي، في محاضرة له في المؤتمر المواطنين الذين لم يتلقوا مطعوم كورونا إلى المسارعة بأخذ المطعوم.

كما دعا من هم فوق سن 65 ولديهم امراض مناعية أو يتناولون مثبطات المناعة، لأخذ جرعة ثالثة معززة.

وحول مطعوم الانفلونزا الموسمية، اوصى بأخذ المطعوم بداية الشهر المقبل.

واكد ان جميع مطاعيم الكورونا آمنه وفعالة لجميع الفئات، بمن فيهم الحوامل والمرضعات واللواتي يخططن للحمل.

وناقش المؤتمر على مدى يومين أحدث ماتوصل إليه العلم في مختلف التخصصات الطبية من خلال 30 محاضرة موزعة على 6 جلسات يقدمها 30 محاضرا وطبيبا اردنيا بما فيهم أطباء عامُون.

وتطرق المؤتمر لمواضيع تتعلق بالمطاعيم وخاصة مطاعيم فايروس كورونا بمشاركة اطباء أعضاء في لجنة الاوبئة، وسيناقش كذلك المتغيرات الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

كما ناقش أحدث المستجدات في علاج امراض القلب والشرايين والسكري والغدد الصم والجهاز الهضمي والعظام والمفاصل والامراض الجلدية والامراض التنفسية والاعصاب والدماغ، اضافة الى الأمراض النفسية والكلى والمسالك البولية والنسائية والتوليد ، وغيرها من المواضيع التي تهم الطبيب العام.

ويذكر ان المؤتمر اعتمد من المجلس الطبي بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر.