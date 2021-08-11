سوء التغذية في صعود: ماذا فعل الوباء بأسعار الغذاء العالمية؟

نيكولا أبي؛ وسونيا بيتراندرل* – (دير شبيغل) 4/8/2021
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
أدى تفشي جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم. والبلدان النامية معرضة للخطر بشكل خاص –وقد قوضت الجائحة التقدم الذي تم إحرازه في مجال معالجة سوء التغذية العالمي.
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عمدت ميشيل دافيدز إلى اختصار كميات الخضار بشكل كبير من النظام الغذائي لعائلتها. ولم تعد تشتري أي فاكهة بعد الآن أيضاً. إنها باهظة الثمن. “أما اللحم فخارج الحسابات تماماً”، كما تقول دافيدز. وكانت قد اعتادت إعداد الشواء لعائلتها مرتين في الشهر. أما الأن، كما تقول الشرطية البالغة من العمر 32 عامًا من كيب تاون، جنوب أفريقيا، فإن “من المحتمل أن نفعل ذلك مرة كل ثلاثة أشهر”.
وبدلاً من “الدجاج العادي”، تشتري الآن اللحوم المعاد تصنيعها، وتقول دافيدز: “أعرف أن الخضراوات ستكون أكثر صحة”. ولكن، إذا كان عليها الاختيار بين حبة أفوكادو ورغيف خبز، فسوف تختار الأخير، بالإضافة إلى بعض زبدة الفول السوداني الرخيصة. وتقول: “على الأقل هذا يملأ بطوننا لبضعة أيام”، كما أن الحليب المجفف لابنتها البالغة من العمر عامين لم يعد في المتناول هو الآخر أيضًا.
أدى الوباء إلى إحداث تغيير جذري في حياة الأسرة. فقَد زوج دافيدز وظيفته ذات الأجر الجيد في إرشاد السائحين عبر كيب تاون، ومع بقاء مصدر دخل واحد فقط، لم يكن أمام الزوجين خيار سوى العودة للعيش مع والديّ دافيدز، مع ابنتيهما، كينيا، بعمر عامين، وكاسيدي، بعمر 14 عامًا، ويعيش أربعتهم الآن في غرفة فردية في ضاحية “سي ويند” التي يقطنها الناس ذوو الدخل المنخفض. ومع ذلك، تقول دافيدز، وهي امرأة قوية ذات عينين لطيفتين، إنها ممتنة لأن وظيفتها في الشرطة آمنة.
يمكن إعادة سرد قصة عائلة دافيدز ملايين المرات في مختلف أنحاء العالم. وقد تُرجمت بداية الوباء إلى نهاية الدخل لأعداد ضخمة من الناس، لا سيما في البلدان الناشئة والنامية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل كبير. وهذا مزيج مثير للقلق وواحد يبقي الخبراء عليه عَيناً. وكان أحد أهم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة هو القضاء على الجوع في العالم بحلول العام 2030، لكن الوباء دفع لهذا الهدف أبعد في المستقبل.
يقول إرفين بريفتي، المحلل الاقتصادي في صندوق النقد الدولي، أن هذا الوضع “يعيدنا عقدًا كاملاً إلى الوراء”. وقام بريفيتي مع زملائه بتحليل البيانات السابقة، وقرر أن النمو الاقتصادي هو العامل الرئيسي للحد من سوء التغذية. وتؤدي الخسائر الحقيقية في الدخل إلى الجوع.
وفقًا لتحليلهم، من المحتمل أن يكون أكثر من 60 مليون شخص إضافي في جميع أنحاء العالم قد انزلقوا إلى حالة من سوء التغذية أو الجوع في العام 2020 وحده. وتشير تقديرات أخرى إلى أن العدد يصل إلى 130 مليوناً. ويحذر فريق بريفيتي من أن انعدام الأمن الغذائي هو “أحد أكثر الأضرار الجانبية خطورة للوباء الحالي”.
وحتى قبل أزمة “كوفيد19″، كان 680 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في العالم. وتعرضت سبع دول أفريقية -بما في ذلك جنوب السودان، ونيجيريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا- بالإضافة إلى سورية واليمن في الشرق الأوسط- لأضرار بالغة، وكذلك هايتي وأفغانستان. وأظهر تقرير جديد صدر عن منظمة “أوكسفام” للمساعدات أن عدد الأشخاص الذين يواجهون الجوع الشديد في جميع أنحاء العالم قد ازداد بمقدار ستة أضعاف في الفترة من نهاية العام 2019 إلى حزيران (يونيو) 2021. ووفقًا لمونيكو توثوفا، الخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، “تستمر مناطق الصراع في أن تكون معرضة لأعلى مخاطر مواجهة أزمة جوع”.
لكن المشكلة الآن تهدد بالانتشار على نطاق واسع، جالبة معها عواقب وخيمة. ويقول بريفيتي أن سوء التغذية يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية على المدى القصير. وعلى المدى الطويل، سيكون انخفاض الإنتاجية إحدى العواقب المحتملة، وكذلك حال القيود التي ستعيق التنمية للناس والبلدان.
ارتفعت الأسعار في مؤشر الغذاء لمنظمة الفاو بنسبة 31 نقطة مئوية في الفترة ما بين آذار (مارس) 2020 وحزيران (يونيو) 2021. وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع يمثل متوسط السعر الذي يتعين على المستوردين دفعه -وليس أسعار التجزئة- إلا أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية الأساسية تنعكس في محلات السوبرماركت وأكشاك السوق في العالم كله. وعلى سبيل المثال، يتعين على مواطني جنوب إفريقيا الآن أن ينفقوا 30 في المائة أكثر على الطماطم والزيوت النباتية والفاصوليا مما كانوا ينفقونه عليها قبل عام. وفي البرازيل، يشتكي الناس من ارتفاع أسعار لحوم البقر والدجاج والأرز، وفي الهند، أصبح حساء دال التقليدي الآن أكثر تكلفة بكثير.
تلعب عوامل عالمية ومحلية مختلفة دورًا في ارتفاع أسعار المستهلك. وكما يقول العالم الزراعي الجنوب أفريقي وانديل شيلوبو: “في هذا، يلتقي الوباء مع تغير المناخ”.
وكان الارتفاع في أسعار المواد الغذائية قد بدأ قبل أزمة “كوفيد19″، كما أشار محللو صندوق النقد الدولي في منشور على إحدى المدونات. ولكن، في بداية الوباء، أدت عمليات الإغلاق، وتخزين الطعام، وتوقف تصدير الأرز والقمح إلى تعطيل سلاسل التوريد مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
ثم هناك الارتفاع في أسعار النقل، الذي يؤثر هو الآخر على أسعار المستهلك. وقد زادت تكلفة نقل البضائع عن طريق السفن إلى أكثر من الضعف في الأشهر الاثني عشر الماضية، وتم إلغاء العديد من رحلات الركاب التي كانت تستخدم أيضًا لنقل الطعام. كما أدى ارتفاع أسعار البنزين وظهور النقص الإقليمي في سائقي الشاحنات إلى ارتفاع أسعار النقل البري.
في هذه الأثناء، ظل الطلب على السلع الزراعية مرتفعًا، في ما يرجع جزئيًا إلى أن الصين قررت ملء مخازنها؛ على سبيل المثال، شراء كميات كبيرة من فول الصويا. كما أدى الطلب المتزايد على وقود الديزل الحيوي إلى ارتفاع أسعار الزيوت النباتية.
وفي الوقت نفسه، عطل الطقس القاسي إنتاج زيت النخيل في إندونيسيا، على سبيل المثال، وأدت ظواهر مناخية أخرى إلى حدوث حالات جفاف وفقر في المحاصيل في العديد من البلدان كثيفة التصدير، مثل البرازيل والأرجنتين، وكذلك في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.
أثرت العوامل الأخيرة بشكل رئيسي حتى الآن على الأسعار التي يمكن للمنتجين تحصيلها مقابل سلعهم، والتي ارتفعت بأكثر من 40 في المائة. ويقول بريفتي: “ومع ذلك، فإن هذا التطور يتدفق فقط إلى المستهلكين جزئيًا، وبشكل تدريجي فقط، وبالكاد أصبح واضحاً حتى الآن. ولذلك نتوقع المزيد من الزيادات في أسعار المواد الغذائية في الأشهر المقبلة”.
مع ذلك، ليس تضخم الغذاء هو نفسه في جميع مناطق العالم. وتميل البلدان النامية والبلدان التي تقف على العتبة إلى أن تكون أكثر تضرراً، لا سيما عندما تعتمد بشكل كبير على الواردات.
في حين ظل الإنتاج المحلي ثابتًا نسبيًا، نظرًا لوجود ميل إلى استثناء العمال الزراعيين من قواعد الحجر الصحي، وفقًا للخبيرة الاقتصادية في منظمة الأغذية والزراعة، توثوفا، كان لعمليات الإغلاق تأثير كبير على سلاسل التوريد والنقل المحلي. وأدى ذلك إلى حالات نقص في الغذاء، مما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات والحبوب. ولم يتمكن العديد من الباعة المتجولين من العمل لفترات طويلة، وأغلقت الأسواق الشعبية أبوابها، وكان على الناس التسوق في محلات السوبرماركت باهظة الأسعار.
ونتيجة لذلك، ارتفعت الأسعار في أفريقيا جنوب الصحراء لتصل نسبة ارتفاعها إلى 200 في المائة في بعض المناطق. وتقول توثوفا أن المجاعة أصبحت تلوح في الأفق الآن “لأن الدخل انهار في نفس الوقت”، كما تشهد القارة أيضًا موجة ثالثة من تفشي “كوفيد19”.
والوضع حرج بشكل خاص في العديد من البلدان في جنوب الكرة الأرضية والشرق الأوسط، مثل نيجيريا ولبنان، حيث تلتقي الأزمات الاقتصادية مع التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة، مما يجعل الواردات الغذائية أكثر تكلفة. ومن المرجح أن يتسبب هذا الواقع في المزيد من المشاكل في الأشهر المقبلة، لا سيما في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعتمد بشكل كبير على هذه الواردات.
للتخفيف من حدة الصدمة الغذائية وعواقبها، يعتقد فريق بريفتي من باحثي صندوق النقد الدولي أن زيادة الإنفاق الحكومي في شكل دعم مالي يُعطى للفقراء سيكون مناسبًا. ويقول بريفيتي: ليس الأمر بشكل عام نقصاً من المعروض من الطعام؛ إنه يتعلق فقط بأن الناس لا يستطيعون تحمل كلفته. وقد طبقت العديد من البلدان شكلاً من أشكال الدخل الأساسي غير المشروط في الأزمة.
على سبيل المثال، دفعت البرازيل مساعدات طارئة للأشخاص المحتاجين خلال العام 2020. وكان لدى جنوب أفريقيا برنامج مماثل، حيث تلقى السكان الأكثر فقرًا نحو 350 رانداً (25 دولارًا)، ولكن، تم إيقاف هذه الدفعات منذ ذلك الحين. ويقول شيلوبو، الخبير الاقتصادي الزراعي في جنوب إفريقيا: “أكثر ما يؤلمني أن العديد من البلدان هنا لا تمتلك ببساطة الوسائل المالية لتنفيذ برامج مثل هذه”.
على الرغم من الصعوبات التي واجهَتها، بدأت دافيدز، ضابطة الشرطة في كيب تاون، برنامجًا صغيرًا لمساعدة الأطفال المحتاجين في الحي. في كل يوم اثنين وأربعاء وخميس، تقدم الطعام أمام منزلها لما يصل إلى 150 طفلاً جائعًا يصطفون وهم يحملون الـ”تابروير” الذي أحضروه من المنزل. وتطلب دافيدز التبرعات عبر “فيسبوك”، ومنها تشتري الدجاج والخبز وأي شيء رخيص. وتقول: “إنني أفعل ما بوسعي، لكنه يبدو في بعض الأحيان كثيراً”.
*نيكولا أبي: صحفية تعمل في قسم الأخبار منذ العام 2010، عملت في البداية في فريق تحرير الوسائط المتعددة. وفي وقت لاحق عملت مراسلة من مناطق الأزمات مثل أفغانستان ومصر والعراق، وكانت مراسلة الشرق الأوسط لدير شبيغل. وكمراسلة برلمانية، راقبت الحياة السياسية في برلين. درست العلوم السياسية في ميونخ مع محطات في جنوب إفريقيا وكمبوديا. كصحفية مستقلة، عملت في المطبوعات والتلفزيون. وهي مراسلة المجلة في ساو باولو منذ كانون الثاني (يناير) 2021.
*سونيا بيتراندرل: صحفية درست في برلين وميونخ، وتخرجت من المدرسة الألمانية للصحافة (DJS) مع وظائف في العديد من الصحف والمجلات الألمانية. وعملت منذ العام 2011 مراسلة أجنبية مستقل للعديد من وسائل الإعلام مثل “شبيغل أونلاين”، و”سودويتشه زيتونغ” و”زييت أونلاين” و”وايرد” و”إمبالس”. تقدم تقاريرها عن اتجاهات التكنولوجيا والسياسة والعدالة / الجريمة من أميركا اللاتينية، الولايات المتحدة والصين. مؤسسة BuzzingCities Lab، وهو مركز أبحاث للرقمنة والأمن / الجريمة. وهي منذ شباط (فبراير) 2020 مراسلة شبيغل في أميركا اللاتينية في تيخوانا، المكسيك. محررة في القسم الدولي منذ كانون الثاني (يناير) 2021.
*هذه المقالة جزء من سلسلة “المجتمعات العالمية” Global Societies. يستمر المشروع لمدة ثلاث سنوات وتموِّله مؤسسة بيل وميليندا غيتس.
*نشر هذا التقرير تحت عنوان: Rising Malnourishment: Global Food Prices Spike in Response to the Pandemic