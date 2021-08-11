سوء التغذية في صعود: ماذا فعل الوباء بأسعار الغذاء العالمية؟

نيكولا أبي؛ وسونيا بيتراندرل* – (دير شبيغل) 4/8/2021

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

أدى تفشي جائحة فيروس كورونا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مختلف أنحاء العالم. والبلدان النامية معرضة للخطر بشكل خاص –وقد قوضت الجائحة التقدم الذي تم إحرازه في مجال معالجة سوء التغذية العالمي.