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كارلا تُحلّق إلى ثمن نهائي ويمبلدون بفوزها على ديفيس

منذ ساعتين

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لندن – بلغت الإسبانية كارلا سواريز ثمن نهائي بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) في الموسم، للمرة الثالثة في مسيرتها إثر تغلبها السبت على الأمريكية لورين ديفيس.

وتمكنت سواريز – المصنفة الـ31 عالميا – من التغلب على ديفيز المصنفة الـ95 بنتيجة 6-3 و6-3 في 56 دقيقة، ولكي تتأهل لأول مرة بمسيرتها إلى ربع نهائي ويمبلدون، ستحاول سواريز الفوز بمواجهة ثمن النهائي التي ستجمعها بالفائزة في مباراة الأمريكية سيرينا ويليامز والألمانية جوليا جورجيس.

وسبق وبلغت سواريز ثمن نهائي ويمبلدون مرتين، الأولى في نسخة العام 2013 عندما خسرت أمام التشيكية بترا كفيتوفا والثانية في العام 2016 عندما ودعت البطولة على يد الأمريكية فينوس ويليامز. (إفي)

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