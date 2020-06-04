سواريز جاهز بعد شفائه.. وبرشلونة غير قلق من حالة ميسي البدنية

مدن – قال مهاجم برشلونة لويس سواريز إنه يشعر بأنه في حالة جيدة للغاية بعد تعافيه من إصابة في الركبة خضع لجراحة بسببها في كانون الثاني (يناير) الماضي، مشيرا إلى أنه يتكيف على التدريبات مع زملائه.

وأتاحت فترة التوقف بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، عودة سواريز قبل انتهاء الموسم واللحاق بمباريات أكثر من المتوقع.

وأكد اللاعب الذي عاد للتدريبات في 8 أيار (مايو) في تصريحات لوسائل الاعلام الخاصة بالنادي أن العودة من الإصابة دائما ما تكون “مكلفة” لأن هناك درجة ما من الخوف، ولكنه أشار إلى أنه “يستمتع بالتدرب مع الزملاء”.

وعن فترة العزل المنزلي بسبب فيروس كورونا، قال “كنت اتدرب في منزلي وكنت اتمنى العودة للتدريبات الجماعية”، مشيرا إلى أنه مع مرور الوقت أثناء التباعد الاجتماعي “كانت الأمور تصبح طبيعية رغم وفاة عدد كبير من الناس ويمكننا الآن الاستمتاع بالمزيد بعض الشيء ويمكن للأطفال الخروج للتنزه”.

وعن عودة الليغا، قال إن الفريق يتأقلم الآن على اللعب في درجة حرارة مرتفعة وأضاف “نحن نركز على الفوز بالمباريات المتبقية من الليغا وهذا ما نريده جميعا”.

وتذكر سواريز دوري أبطال أوروبا الذي تم الفوز به في برلين 2015 وقال إنه كان من “أفضل اللحظات في مسيرته”.

وقال “أولا بسبب الفوز بالتشامبيونز ليغ، ولتسجيل الهدف الثاني في لعبة من ليو (ميسي) وللاستمتاع بليلة مدهشة مع الثلاثية أمر لا يمكن نسيانه”.

ميسي يتدرب منفردا

من ناحية ثانية، لا يشعر برشلونة بـ”أي قلق” بشأن الحالة البدنية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي، وفقا لنسخة النادي الكتالوني، قام بتدريبات محددة على هامش المران الجماعي الأخير.

ولم يشارك قائد “برسا” في التدريب الجماعي الذي أجراه برشلونة الأربعاء، وأكدت مصادر من النادي أنه “لا يوجد قلق” بشأن الحالة البدنية للمهاجم، موضحة أن اللاعب أجرى “نوعا آخر من العمل” مختلفا عن زملائه.

ومع ذلك، أفادت قناة (TV3) في الساعات الأخيرة بأن ميسي يعاني من مشكلات عضلية ومشاركته غير أكيدة في مواجهة مايوركا المقررة في 13 حزيران (يونيو)، وهي الأولى بعد التوقف بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لرواية القناة التلفزيونية الكتالونية، خضع ميسي لأشعة بالرنين المغناطيسي لمعرفة المدى الدقيق لإصابته.

ويعود الفريق الأول لبرشلونة، الذي حصل على يوم راحة أمس الخميس، إلى التدريبات اليوم الجمعة.

برشلونة يوسع فتح منشآته

إلى ذلك، يعمل نادي برشلونة على إعادة فتح المزيد من الأكاديميات الخاصة به بعدما استأنفت 13 من أصل 46 أكاديمية له في العالم أنشطتها بالفعل.

وأعيد فتح 5 أكاديميات في الأسبوع الماضي فقط، ويعتزم النادي الكاتالوني فتح المزيد في غضون الأسابيع المقبلة، وذلك على إثر قيام العديد من الدول بتخفيف إجراءات الحجر الصحي، مما سيسمح أيضا بتنظيم بعض المعسكرات الصيفية.

ومن بين الدول التي أعيد فيها فتح أفرع لأكاديمية برشلونة أكثر من غيرها حتى الآن الولايات المتحدة واليابان، بواقع 4 أفرع لكل منهما.

ومن المستبعد استئناف الموسم في نيويورك، نظرا لأن الأزمة الصحية هناك أكثر خطورة.

وتجدر الإشارة إلى أن أكاديميات برشلونة الأخرى العاملة بالفعل هي أفرع هايكو وتشنغدو (الصين) ووارسو (بولندا) وبودابست (المجر) ودبي (الإمارات)، في الوقت الذي يجد فيه برشلونة صعوبة في إعادة فتح تلك الأفرع الموجودة في أميركا الجنوبية، التي تعد من أكثر المناطق تأثرا بالوباء في الوقت الراهن.

ويسعى نادي برشلونة إلى إقامة معسكرات صيفية في أوروبا في المناطق التي تم فيها السيطرة على الوباء، لذا فإن أيسلندا وبعض دول أوروبا الوسطى مرشحة لاستضافة هذه الفعاليات.

ومن ناحية أخرى، ما يزال النادي ينتظر ما إذا كان يمكنه إقامة معسكر صيفي في الأراضي الكاتالونية أم لا.

جمهور افتراضي

ومع العودة الوشيكة للدوري الإسباني قرر نادي إلتشي، من الدرجة الثانية، إضفاء روح جديدة على الملاعب حيث عرض على جماهيره حضور المباريات لكن بشكل افتراضي.

وقرر النادي تصنيع صور مجسمة من البلاستيك لمشجعيه لوضعها في مدرجات الملاعب بدلا من الجماهير المحرومة من حضور المباريات بسبب جائحة كورونا.

وقال ديفيد سيمبيري، مدير شركة “فيلمغراف” لطباعة الصور، لـ”يرسل إلتشي إلينا صور أعضائه الراغبين في المبادرة ومن ثم نقوم نحن بطباعتها من مواد بلاستيكية ونعيدها للنادي مرة أخرى لوضعها في المدرجات”.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي كتعويض لأعضاء النادي بسبب عدم حضورهم المباريات في الملعب نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أصاب البلاد بشلل شبه تام.

وأضاف “أرى أنها فكرة جيدة تسمح للمشجعين بالحضور ولو بشكل ما ويسعى النادي من خلالها لتكريم أعضائه بأنهم جزء من الفريق.. يقول لهم لسنا وحدنا. لا نستطيع اللعب بدونكم.. هذه هي الرسالة في رأيي”.

وقال النادي إنه من الأفضل أن تكون صورة المشجع داخل المدرجات وهو يرتدي قميص النادي لبث روح الحماس.

وعقب استئناف المباريات سيخوض الفريق 6 مباريات على ملعبه على أمل الصعود لدوري الأضواء الموسم المقبل حيث يحتل حاليا المركز السادس.

وظل النشاط الرياضي متوقفا في إسبانيا منذ آذار (مارس) الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقرر الاتاحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا مؤخرا استئناف الدوري يوم 11 يونيو المقبل بعد تراجع حدة الوباء لكن المباريات ستقام بدون جمهور منعا لتفشي العدوى.

كوستا وتسوية ضريبية

وافق دييغو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد، على دفع غرامة مالية قدرها 543 ألف يورو وذلك بعد إقراره بالاحتيال على الخزانة الإسبانية بأكثر من مليون يورو فيما يخص ضريبة الدخل الشخصي في العام 2014، وهو الدين الذي قام اللاعب بتسديده في آب (أغسطس) من العام الماضي.

وخلال محاكمة كوستا في محكمة مدريد تم الاتفاق على استبدال غرامة الحبس لمدة 6 أشهر بدفع غرامة مالية قدرها 36 ألف يورو إضافة إلى الغرامة الموقعة عليه بقيمة 507 ألف يورو (إجمالي 543 ألف يورو).

وتوصلت النيابة الإسبانية لهذا القرار بعدما قام كوستا في الثامن من آب (أغسطس) العام 2019 بتسديد مليون و142 ألف و888 يورو، وهي قيمة ديونه الضريبية التي أقر بها.

ووفقا للاعب نفسه، في العام 2013 كان قد وقع عقد عمل كلاعب محترف مع الروخيبلانكوس ساري حتى 30 حزيران (يونيو) العام 2018.

وفي 13 حزيران (يونيو) العام 2014 اتفق مع النادي على تسوية الرصيد والعقد، نظرا لاستعداده للانتقال لنادي تشلسي الإنجليزي، وبعد 12 يوما اتفق الناديان على انتقاله للبلوز.

وبهذا، وقع كوستا عقدا آخر مع الفريق الإنجليزي بدءا من أول تموز (يوليو) العام 2014 وحتى 30 حزيران (يونيو) 2019 بأجر إجمالي قيمته 10 ملايين و21 ألف يورو. ومن ثم قام اللاعب بنقل محل إقامته إلى بريطانيا في 20 تموز (يوليو) العام 2014 التزاما بتعاقده، ولكن ضريبة المقيم ظلت قائمة لهذا العام في إسبانيا وعليه التزامات ضريبية. -(إفي)