سواريز مودعا برشلونة باكيا: يرحل إنسان لديه مشاعر

برشلونة – لم يتمكن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من تجنب البكاء خلال مؤتمر صحفي أقامه الخميس وودع فيه برشلونة، وقال إنه “بالإضافة إلى كونه لاعب يرحل، يرحل إنسان لديه مشاعر”.

"Se termina una etapa y estoy orgulloso por todo lo que hice. Agradecer eternamente a todos los #culers." 💙❤ #9raciasLuis pic.twitter.com/MhYQ7x13Eg — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 24, 2020

وأكد سواريز الذي سينتقل إلى أتلتيكو مدريد أنه سيظل “دائما ممتنا” لبرشلونة على “الثقة” التي وضعها به حين انضم للفريق في 2014. (إفي)