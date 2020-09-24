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سواريز مودعا برشلونة باكيا: يرحل إنسان لديه مشاعر

منذ ساعتين

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برشلونة – لم يتمكن المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز من تجنب البكاء خلال مؤتمر صحفي أقامه الخميس وودع فيه برشلونة، وقال إنه “بالإضافة إلى كونه لاعب يرحل، يرحل إنسان لديه مشاعر”.

وأكد سواريز الذي سينتقل إلى أتلتيكو مدريد أنه سيظل “دائما ممتنا” لبرشلونة على “الثقة” التي وضعها به حين انضم للفريق في 2014. (إفي)

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