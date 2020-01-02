سواريز يؤكد رغبته في الاستمرار مع برشلونة

برشلونة – أكد الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، الذي ينتهي تعاقده في حزيران (يونيو) 2021، رغبته في الاستمرار مع الفريق والتوصل إلى اتفاق لتمديد عقده.

وقال سواريز الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة (سبورت) المقربة من نادي برشلونة: “أشعر بسعادة في الفريق، ساعدني على الوصول للقمة، الأرقام والإحصاءات تثبت ذلك، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد”.

ومع بلوغه عامه الـ32 أصبح سواريز رابع أكبر هداف في تاريخ البرسا (190 هدفا) بفارق خمسة أهداف لتخطي النجم التاريخي المجري لاديسلاو كوبالا (194).

“YO YA TENÍA AMARILLA Y NO PARABA DE HABLARLE AL ÁRBITRO, ‘EL MAESTRO’ ME DIJO QUE SI SEGUÍA ME IBA A SACAR”#PuntoDePartidaDIRECTV | @LuisSuarez9 cuenta el momento de la Copa América 2011 donde Tabárez lo rezongó. 📺 @DIRECTVSports 610U y 1610U 💻 @tiempotvuy pic.twitter.com/2APFLOFero — Punto de Partida (@PDP_TV) January 2, 2020

وصرح سواريز الذي انتقل إلى البرسا في 2014: “دائما ما أقول إنه يجب تنحية التحديات الشخصية جانبا، لكن في مثل هذه الحالة عندما يفصلك قليل لمعادلة أو تخطي لاعب تاريخي مثل كوبالا، يشعر المرء بالفخر”.

وعقب قضاء عطلة أعياد الميلاد يعود سواريز الخميس إلى تدريبات برشلونة استعداد لمواجهة السبت المقبل في الجولة 19 من الليغا أمام إسبانيول متذيل المسابقة في ديربي كتالونيا.

وأضاف سواريز: “مباريات الدربي دائما ما تكون صعبة ولا يجب النظر إلى أنه متذيل المسابقة. إنهم يمرون بوضع صعب لكنه فريق لا يستحق أن يكون متأخرا”.

ويحتل برشلونة صدارة الليجا برصيد 39 نقطة، بينما يقبع إسبانيول في المرتبة الأخيرة (10 نقاط). (إفي)