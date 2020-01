سواريز يؤكد رغبته في الاستمرار مع برشلونة

برشلونة – أكد الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، الذي ينتهي تعاقده في حزيران (يونيو) 2021، رغبته في الاستمرار مع الفريق والتوصل إلى اتفاق لتمديد عقده.

وقال سواريز الثلاثاء في مقابلة مع صحيفة (سبورت) المقربة من نادي برشلونة: “أشعر بسعادة في الفريق، ساعدني على الوصول للقمة، الأرقام والإحصاءات تثبت ذلك، أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق جيد”.

ومع بلوغه عامه الـ32 أصبح سواريز رابع أكبر هداف في تاريخ البرسا (190 هدفا) بفارق خمسة أهداف لتخطي النجم التاريخي المجري لاديسلاو كوبالا (194).

