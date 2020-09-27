آخر الأخبار الرياضةالرياضة

سواريز يتألق في أول 20 دقيقة بقميص أتلتيكو مدريد

منذ 58 دقيقة
سواريز مسجلا الهدف الثاني لأتلتيكو

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مدريد- في مباراته الأولى بقميص أتلتيكو مدريد، صال وجال النجم الأوروغواياني لويس سواريز، وتألق بشكل لافت في 20 دقيقة لعبها أمام غرناطة بالدوري الإسباني.
وبدت خطورة سواريز واضحة في اللحظات الأولى من مشاركته باللقاء أمام غرناطة، فكاد يسجل من تسديدة قوية جاورت القائم، قبل أن يحصل بمراوغته على ركلة جزاء، إلا أن الحكم ألغى القرار بعدها، بينما كان اللاعب يستعد لتنفيذها.
وبعدها بلحظات، سجل سواريز هدفه الأول بقميص أتلتيكو، من رأسية رائعة، وضعها في طرف المرمى بطريقة مقوسة.
وختم سواريز مباراته الافتتاحية بتسجيل الهدف الثاني له شخصيا، والسادس لفريقه الذي انتصر بنتيجة 6-1، عندما سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم، لتعود له ويضعها مخادعة للحارس، في الوقت بدل الضائع.
وأصبح سواريز حديث وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تألقه الملفت في مباراته الأولى مع أتلتيكو، بعد أيام من وداعه “الحزين” لبرشلونة.
وكان سواريز قد خرج “مجبرا” من الكامب نو، برغبة الإدارة، الأم الذي أثار انتقادات كثيرة، أولها من نجم الفريق ليونيل ميسي، الصديق المقرب لسواريز.-سكاي نيوز

مقالات ذات صلة

تقارير.. برشلونة يتوصل لاتفاق مع أياكس لضم لاعبه الشاب دست

منذ 7 ساعات

ميك شوماخر يقترب من اللقب ومقعد بـ الفورمولا واحد

منذ 7 ساعات

تغريدات .. روما يُهنئ توتي والجوابرة يتحدث عن “الأشياء المؤلمة”

منذ 9 ساعات

جيمس يقود ليكرز الى نهائي دوري السلة الاميركي

منذ 9 ساعات
انتخابات 2020
44 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock