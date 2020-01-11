سواريز يخضع لعملية جراحية غدا

مدن – أعلن نادى برشلونة الإسبانى اليوم السبت، أن المهاجم الأوروجويانى لويس سواريز سيخضع إلى عملية جراحية غدا الأحد فى الركبة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أمس الجمعة إلى أن سواريزسيخضع للجراحة فى ركبته، وسوف يغيب لفترة تصل إلى 6 أسابيع، مشيرة إلى أن اللاعب يريد المشاركة أمام نابولى الإيطالى فى دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا شهر فبراير المقبل لذلك سوف يجري العملية بعد المُباراة، ولكن اعلان برشلونة اليوم بإجراء الجراحة غدا سيحيل دون مشاركة اللاعب فى مبارتى دور الـ 16.

وكان سواريز قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدورى الإسبانى عن شهر ديسمبر الماضى، وبحسب ما ذكره موقع الليجا الرسمي على الإنترنت، تألق المهاجم الأوروجويانى بشكل لافت في الشهر الأخير من عام 2019، على المستويين الفنى والتهديفى ومساعدة زملائه الأخرين فى البلوجرانا داخل الملعب.

ويحتل سواريز المركز الثالث فى صدارة هدافى الدورى الإسبانى هذا الموسم برصيد 11 هدف خلف ليونيل ميسى (13 هدف) وكريم بنزيما (12 هدف). – (وكالات)