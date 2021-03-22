لويس سواريز: أسعى لإرشاد الشباب

مونتفيديو – يفكر لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد في مشروع واحد فقط مستقبلا هو (إرشاد الشباب)، وذلك في معرض إجابته حول ما ينوي فعله بعد رحيله عن الفريق الإسباني الذي لا يزال مرتبطا بعقد معه يمتد حتى الموسم المقبل.

وكشف سواريز خلال مقابلة مع وسائل إعلام رياضية عدة عن خططه، بعد وصوله إلى رقم قياسي هو 500 هدفا سجلها على مدار مسيرته حتى الآن.

وأوضح اللاعب “أحاول أن أكون مفيدا للشباب سواء في ناسيونال (الذي ترعرع فيه ولا يزال مشجعا له) أو في أي فريق آخر، وفوق كل ذلك أن يعرفوا أنه ليس من السهل الوصول إلى الليجا أو أوروبا وأنه من الصعب الاستمرار”.

وأبرز المهاجم الأوروجوائي أنه لا يفكر في الاتجاه للتدريب بل “مساعدة الشباب وإرشادهم كي يمروا بأشياء صعبة ويتخذوا قرارات صائبة عندما يحين وقت الاختيار وفي أي مسار يذهبون خاصة في الأعوام الأولى من مسيرتهم”، مشيرا إلى أنه لم يحصل على “هذه الفرصة”.

كذلك، أبرز سواريز أنه يشعر بأنه “على ما يرام لمواصلة اللعب بين الصفوة أو في كرة القدم الأوروبية” وأن كل شيء يعتمد على “الأجواء”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن عودته إلى أوروجواي “صعبة” في الوقت الحالي وأن “المستقبل القريب” بالنسبة له يتضمن “مواصلة الاستمتاع بالليجا الإسبانية وأتلتيكو مدريد”. – (إفي)