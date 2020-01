سواريز يغيب عن برشلونة 4 شهور

برشلونة – أعلن نادي برشلونة الإسباني الأحد أن مهاجمه الاوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان على موقعه الالكتروني أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة “إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى”، متابعا أنه “سيغيب لما يقارب الأربعة أشهر”.

ويأتي غياب المهاجم الذي سجل 14 هدفا في 23 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، في فترة حرجة لبرشلونة، تشهد ضغوطا متزايدة على مدربه ارنستو فالفيردي، ومنافسة محمومة مع ريال مدريد في صدارة الليغا، والتحضير لخوض الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي بدءا من شباط/فبراير المقبل. -(أ ف ب)

[LATEST NEWS❗]

Medical communique@LuisSuarez9 will be out for four months

📋 All the details, herehttps://t.co/LC8q3ZLF6S pic.twitter.com/HXwOEbZM51

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 12, 2020