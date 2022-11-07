;
آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالمية

سواريز يودع ناسيونال بعد الفوز بلقب الدوري الأوروغوياني

10:46 ص2022-11-07

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

مونتفيديو – ودع المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز، فريقه ناسيونال بعد التتويج بلقب الدوري المحلي رقم 49 في تاريخ النادي مساء الأحد.

وأنهى سواريز مغامرته مع ناسيونال على أكمل وجه بعد أن استعان النادي بهداف الـ(سيليستي) بناء على طلب جمهور الفريق في يوليو/تموز الماضي.

وقال اللاعب السابق لبرشلونة وليفربول وأتلتيكو مدريد وأياكس أمستردام، محاطا بأفراد أسرته وزملاءه “لا أقول وداعا، بل إلى اللقاء”، لا سيما وأنه تجمعه رابطة خاصة بنادي ناسيونال منذ صغره حيث بدأ معه مسيرته الاحترافية في 2005.

ومنذ عودته إلى ناسيونال، ساهم سواريز في تحقيق الفريق لـ11 فوزا وثلاث تعادلات، بينما تعرض وزملاءه للهزيمة في مناسبتين فحسب. كما ظهر سواريز مع ناسيونال لمدة ألف و238 دقيقة أحرز خلالها ثمانية أهداف. (إفي)

10:46 ص2022-11-07
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock