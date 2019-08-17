“سوبرا” تعود من جديد و”المركزية تويوتا” تحتفي بها على طريقتها الخاصة

عمان- احتفالاً بعودة السيارة الرياضية الأسطورية “تويوتا سوبرا” (Toyota Supra) إلى الأسواق العالمية بعد انتظار دام أكثر من 15 عاماً، تقيم “المركزية تويوتا” فعالية فريدة من نوعها لعشاق السرعة والسيارات الرياضية في الأردن، وذلك في العبدلي مول.

وتفتح الفعالية أبوابها -لمدة أسبوعين- لجميع الشغوفين بتجربة قيادة سيارة “سوبرا GR” 2020 الجديدة كلياً؛ حيث تتيح لهم الفرصة للمنافسة في مسابقات مختلفة تحاكي سباقات السيارات الحقيقية بالاعتماد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي، ليتمكنوا من استشعار روح الإثارة والقوة التي تبثها السيارة، واستكشاف المعنى الحقيقي للأداء الرياضي الاستثنائي. وفي أجواء مليئة بالحماس، يتنافس المشاركون مع بعضهم بعضا ضمن مسابقتين رئيسيتين؛ الأولى لجميع زوار المول الهواة والراغبين بالمشاركة، حيث يتنافسون في لعبة “Gran Turismo” لسباقات السيارات خلال أيام الفعالية من الساعة 4:00 عصراً وحتى 10:00 مساءً، ثم يخوض العشرة الأوائل منهم سباقاً نهائياً، ليحصل الفائز بالمركز الأول على مجموعة أدوات الواقع الافتراضي.

أما المسابقة الثانية فهي مخصصة للمحترفين؛ حيث يخوض المشتركون سباق “كارتنج” حقيقيا على حلبتي “منجا الدولية” و”Jordan Speed Centre”، في الفترة ما بين 2 و14 آب (أغسطس) المقبل، ثم يتوجه العشرة الأوائل من الحلبتين للسباق الافتراضي في العبدلي مول؛ حيث يحظى الفائز الأول بمجموعة أدوات الواقع الافتراضي كاملة، بما في ذلك المقعد وجهاز “بلاي ستيشن”، وعجلة القيادة مع الدواسات.