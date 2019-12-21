“سوبر إيطالية” ثانية بين يوفنتوس ولاتسيو بالسعودية

الرياض – تستضيف السعودية الأحد للعام الثاني تواليا، مباراة كأس السوبر الإيطالية في كرة القدم التي ستجمع بين يوفنتوس ولاتسيو، وتأتي قبل نحو أسبوعين من استضافة المملكة كأس السوبر الإسبانية ضمن سلسلة من النشاطات التي ترغب من خلالها بتعزيز حضورها الرياضي عالميا.

ووصل فريق مدينة تورينو المتوج بطلا للدوري المحلي في المواسم الثمانية الأخيرة، وفريق العاصمة لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، الى العاصمة السعودية تحضيرا للمباراة التي يستضيفها ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، بعدما أقيمت بالموسم الماضي في جدة، وانتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف وحيد للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

🏆 Supercoppa Italiana 2019 ⚽️ JUVENTUS vs LAZIO 📆 Domingo 22 de Diciembre

⏰ 10:45am (CR)

🏟 King Saud – Riyadh, Arabia Saudí#Supercoppa #juventus #lazio pic.twitter.com/1OR1lZkk9B — Juventus Club Costa Rica (@JuveClubCR) December 20, 2019

وأتاح لقب الموسم الماضي لنادي “السيدة العجوز” الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه، بينما يسعى لاتسيو هذا العام الى التتويج للمرة الخامسة في تاريخه والأولى منذ العام 2017.

ويحتل يوفنتوس حاليا صدارة ترتيب الدوري الإيطالي مع انطلاق المرحلة السابعة عشرة، برصيد 42 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان. وخاض فريق مدينة تورينو مباراته في هذه المرحلة الأربعاء وفاز على سمبدوريا 2-1، بينما سيلاقي إنتر في وقت لاحق السبت ضيفه جنوى.

أما لاتسيو، فيحتل المركز الثالث في الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة أمام غريمه روما الذي فاز الجمعة على فيورنتينا 4-1، علما بأن لاتسيو سيخوض مباراته المؤجلة في هذه المرحلة ضد فيرونا في شباط/فبراير المقبل.

وقال مدرب لاتسيو سيموني اينزاغي في تصريحات نشرتها الهيئة العامة للرياضة في السعودية بعيد وصوله الى المملكة “أنا سعيد بتواجدي هنا، بحيث نعرّف الناس على جودة كرة القدم الإيطالية والدوري الإيطالي”.

وأضاف “لعب يوفنتوس وميلان في جدة العام الماضي، وسنلعب نحن في الرياض هذا العام”، حيث وصل يوفنتوس الجمعة الى الرياض بتشكيلة تضم غالبية نجومه، لاسيما رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني.

هداف الدوري الإيطالي هذا الموسم (تشيرو ايموبيلي) ضمن أبرز اللاعبين المشاركين في #السوبر_الإيطالي_بالرياض 🇮🇹🇸🇦 pic.twitter.com/LTqNWZw8L2 — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) December 21, 2019

وهي ليست المرة الأولى التي تقام فيها كأس السوبر الإيطالية خارج البلاد، اذ درجت العادة على إقامتها في بلاد أخرى للترويج لكرة القدم المحلية، لاسيما في الصين وقطر خلال الأعوام القليلة الماضية.

ومن المقرر ان يمتد عقد إقامة كأس السوبر الإيطالية في السعودية لثلاثة مواسم، حيث تأتي إقامة كأس السوبر ضمن مسعى سعودي لزيادة النشاطات الرياضية، في إطار “رؤية 2030” التي تأمل من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

وإضافة الى كأس السوبر الإيطالية، ستستضيف السعودية مسابقة كأس السوبر الإسبانية في كرة القدم في الأعوام الثلاثة المقبلة بدءا من كانون الثاني/يناير المقبل بمشاركة أربعة فرق.

وستقام الكأس الإسبانية بين الثامن من كانون الثاني/يناير المقبل و12 منه، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك بنظام جديد بمشاركة أربعة فرق هي برشلونة وريال مدريد أتلتيكو مدريد وفالنسيا، ومباراتي نصف نهائي تليهما مباراة نهائية بين الفائزين على الكأس السوبر، وبموجب سحب القرعة، ستجمع مباراتا الدور نصف النهائي بين فالنسيا وريال مدريد من جهة، وبرشلونة وأتلتيكو من جهة أخرى. (أ ف ب)