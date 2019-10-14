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“سوبر كلاسيكو” يجمع بين البرازيل والارجنتين وديا في الرياض

منذ 3 ساعات

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الرياض – يواجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم نظيره الأرجنتيني وديا يوم 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في لقاء “سوبر كلاسيكو” بالعاصمة السعودية “الرياض”، وفقا لما أفاده الاتحاد البرازيلي للعبة.

وبعد التعادل في سنغافورة بنفس النتيجة (1-1) أمام منتخبي السنغال وينجيريا وديا، سيعود منتخب السيليساو بقيادة مدربه تيتي إلى آسيا، لخوض آخر وديتين قبل مشواره بتصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 والتي ستنطلق في آذار (مارس) من العام المقبل.

وسيختتم منتخب الكناري العام بودية أخرى أمام كوريا الجنوبية في أبو ظبي بالإمارات العربية، وفقا لبيان الاتحاد البرازيلي، حيث سبق للبرازيل أن فازت على الأرجنتين بودية العام الماضي في السعودية بهدف ميراندا.

وقد يعود النجم ليونيل ميسي إلى صفوف الأرجنتين في ودية البرازيل، حيث ستنتهي العقوبة الموقفة عليه بالإيقاف لثلاثة أشهر بعد انتقاداته لاتحاد “الكونميبول” واتهامه بالفساد عقب نهاية بطولة كوبا أميركا، التي ودعها منتخب “التانجو” من نصف النهائي على يد البرازيل البطلة. (إفي)

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