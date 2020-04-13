سوبر ماركت المولات تفتح أبوابها

عمان- فتحت محال السوبر ماركت وبيع المواد الغذائية القائمة بالمولات بعموم المملكة، ابوابها صباح اليوم الاثنين، امام المواطنين للتسوق مباشرة وابتياع ما يحتاجونه من المواد الغذائية والاساسية مع استمرار عملية التوصيل المنزلي.

وكانت الحكومة قررت امس السماح بفتح محال السوبر ماركت وبيع المواد التموينيّة في المولات اعتباراً من صباح اليوم الاثنين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، ويتم الوصول إليها سيراً على الأقدام.

وجاء القرار بهدف تمكين المواطنين من شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والتسهيل عليهم وتقليل الازدحامات بالمحال التي تعمل حاليا، وكذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على مختلف المواد الغذائية.

وقال رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إن قرار السماح لهذه المحال بالعودة لممارسة اعمالها بعد فترة الإغلاق التي جاءت ضمن اجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يصب في مصلحة كل الاطراف؛ المستهلك والمنتج سواء أكان صناعيا أو زراعيا إلى جانب المستوردين.

واضاف في تصريح صحفي لوكالة الانباء الأردنية(بترا) ان هذه المحال التي تزيد مساحتها على 200 متر إلى جانب المؤسسات الاستهلاكية العسكرية والمدنية، البقالات والسوبر ماركت المنتشرة بالاحياء السكنية وعادت للعمل منذ فترة، ستتيح امام المواطنين خيارات متعددة من البضائع وتقرب المسافات لأماكن السكن، كون الوصول اليها يتم سيرا على الاقدام.

وتابع الحاج توفيق ان فتح ابواب هذه المحال التي يصل عددها لما يقارب 500 محل تتركز غالبيتها بالعاصمة، سيسهل عملية التسوق امام المواطنين للتزود بالمواد الغذائية والاساسية بكل سهولة ومن غير ازدحام ولاسيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل حيث يتضاعف الطلب اكثر من الأيام العادية.

واشار إلى ان المواد الغذائية والاساسية متوفرة بهذه المحال وبمخزون كبير وتلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب قدرتها على التزود باستمرار من هذه السلع، ولاسيما المواد الطازجة من خضار وفواكه ولحوم طازجة ودواجن.

واهاب الحاج توفيق بالمحال تطبيق التعليمات والشروط التي تم تحديدها للسماح لها بالعودة إلى ممارسة اعمالها وبما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين ودعم جهود مكافحة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام فيها حماية لمصلحة الوطن.

واكد ان هذه المحال لديها امكانيات وكوادر فنية قادرة على حفظ التباعد الآمن بين المواطنين والزبائن وتنظيم عمليات الدخول والخروج والتواجد داخل الاسواق، مشيرا إلى ان النقابة تشجع المواطنين على الشراء عبر خدمات التوصيل المنزلي بما يخفف من امكانية تنقل المواطنين وذهابهم إلى اماكن التسوق حفاظا على سلامتهم.

–(بترا)