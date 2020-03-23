سوريا.. إيقاف تصوير الأفلام والمسلسلات بسبب كورونا

عمان-الغد-أعلنت الحكومة السورية إيقاف عمليات تصوير جميع الأفلام والمسلسلات في البلاد، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت رئاسة الوزراء اليوم إيقاف عمليات التصوير التابعة للقطاع الخاص، بعد أن توقفت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام عن عمليات التصوير الجارية فيها، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

يذكر أن بعض الفنانين انتقدوا استمرار عمليات تصوير المسلسلات في ظل الإجراءات التي يتخذها عدد كبير من البلدان بهدف السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت يوم 22 مارس عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.