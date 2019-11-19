سوريا تفوز على الفلبين وتحلق في الصدارة

دبي – حلق المنتخب السوري خارج السرب بابتعاده ثماني نقاط في صدارة المجموعة الأولى بفوزه الثمين على ضيفه الفيليبيني 1-0 الثلاثاء في دبي في الجولة السادسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وسجل ورد السلامة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 23.

وهو الفوز الخامس على التوالي لمنتخب “نسور قاسيون” فعزز موقعه في الصدارة إلى 15 نقطة بفارق سبع نقاط أمام الصين التي ارتاحت في هذه الجولة والفيليبين و6 نقاط أمام جزر المالديف التي فازت على غوام 3-1 في وقت سابق اليوم.

وجاءت المباراة متباينة في مجرياتها، وبدأ شوطها الاول وسط اسلوب دفاعي بحت للفيليبين وهجومي خالص لسوريا، وباستثناء الهجمة المرتدة لانجل وكرته التي ابعدها الحارس إبراهيم عالمة في الدقيقة السادسة، فرضت سوريا سيطرة مطلقة عبر هجمات متلاحقة وتصدى الحارس الفيلبيني لكرة أسامة أومري القوية قبل أن تعلن الدقيقة 23 عن الهدف الوحيد اثر تمريرة عرضية ساحرة من أومري داخل الجزاء أكملها السلامة في سقف المرمى.

وسنحت بعدها لسوريا عدة فرص مباشرة فتصدى الحارس لكرة الأومري وانحرفت كرة السومة جانب القائم.

ونشطت الفيليبين مطلع الشوط الثاني وكانت الطرف الافضل في كثير من الاوقات وسط ارتباك في دفاعات سوريا وهدد باتريك وأيان رمزي مرمى العالمة في مناسبتين في الوقت الذي تاهت فيه محاولات السومة وسلامة حيال الرقابة الدفاعية عليهما بيد أن النهاية أبقت الفوز الخامس لسوريا وهي أفضل بداية لها في تاريخ مشاركاتها الآاسيوية.

– (أ ف ب)