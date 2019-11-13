دمشق – يبحث المنتخب السوري لكرة القدم على تأكيد صدارته عندما يلتقي نظيره الصيني الخميس في دبي ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الأولى ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، رغم الغيابات المؤثرة.

ويتصدر “نسور قاسيون” الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات في 3 مباريات، أمام الصين (7 نقاط)، والفيليبين الثالثة (4 نقاط) وجزر المالديف الرابعة (3 نقاط)، وغوام الخامسة دون رصيد، علما بأن الأخيرة ترتاح في هذه الجولة، وهي الوحيدة التي خاضت أربع مباريات، مقابل ثلاث للمنتخبات الأخرى.

وتقام مباراة أخرى في المجموعة ذاتها بين المالديف وضيفتها الفيليبين، وعلى الرغم من الغيابات في تشكيلته الأساسية والتي تشمل محمد عثمان وأحمد الأشقر بداعي الإصابة، وخالد مبيض بداعي المرض، إلا أن مدرب المنتخب السوري فجر إبراهيم عكس تفاؤلا قبل مواجهة العملاق الآسيوي بقيادة المدرب الإيطالي المخضرم مارتشيلو ليبي المتوج بطلا للعالم مع منتخب بلاده في مونديال ألمانيا 2006.

وقال ابراهيم: “هي مباراة قمة وأنا متفائل دوما بقدرة اللاعبين على تقديم كل ما يلزم للخروج بنتيجة إيجابية والتمسك بصدارتنا لفرق المجموعة”، متابعا “نعاني من غيابات مؤثرة في خط الوسط لكن البركة في الموجودين”.

من جهته، أبرز عمر السومة أهمية المباراة، علما بأنه يتصدر ترتيب هدافي التصفيات مع سبعة أهداف، من أصل الـ11 التي سجلها منتخبه.

وقال مهاجم الأهلي السعودي إن لقاء الغد “مباراة قمة المجموعة والاختبار الحقيقي لمنتخبنا وعلينا تأكيد صدارتنا رغم صعوبة المباراة”.

وتشهد تشكيلة سورية عودة مهاجم الهلال السعودي عمر خربين الذي غاب عن مباراة غوام في الجولة الرابعة نتيجة إصابته في مباراة جزر المالديف، وإن كانت مشاركته في مباراة الغد لا تزال غير محسومة، كما يعود مهاجم مسيمير القطري نصوح نكدلي.

من جهته، يسعى المنتخب الصيني الذي يعول على بلوغ نهائيات مونديال 2022 بما أنه ضامن للمشاركة في كأس آسيا 2023 بصفة المنتخب المضيف، الى تعويض تعادله غير المتوقع (0-0) ضد الفيليبين في الجولة الماضية، وذلك بعدما حقق فوزين ساحقين على منتخبين متواضعين هما جزر المالديف (5-0) وغوام (7-0).

وسبق للمنتخبان أن التقيا 13 مرة ما بين مباريات رسمية وودية، وحققت سورية الفوز 5 مرات مقابل 6 هزائم وتعادلين، ويعود اللقاء الرسمي الأخير بين المنتخبين الى التصفيات المزدوجة عام 2016، حيث فازت سورية 1-0 وتعادلا 2-2 في الذهاب والإياب.

وضمن المجموعة ذاتها، تحل الفيليبين ضيفة على المالديف محاولة انتزاع النقاط الثلاث لاستغلال أي تعثر محتمل من المنتخب الصيني. (أ ف ب)