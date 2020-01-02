سورية تحجز رسمياً تأهلها الأول لأولمبياد طوكيو 2020

عمان – الغد – استقبلت الفروسية السورية العام 2020 على وقع إعلان حجزها رسمياً للبطاقة الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020 عبر تأهل الفارس أحمد حمشو إلى النهائيات التي ستنطلق في تموز (يوليو) المقبل.

وتصدرت سورية الترتيب العام لدول المجموعة السابعة والتي تضم مجموعة من الدول العربية وجنوب أفريقيا وتتبع للاتحاد الدولي للفروسية، حيث حقق حمشو (871) نقطة مع جواده الألماني كوينتس، كانت كافية لسورية حتى تتأهل في الصدارة الأولمبية بعد عام كامل من التخطيط والمنافسات الساخنة التي أشرف عليها الاتحاد الدولي للفروسية.

وشارك حمشو (27 عاماً) في 20 دورة دولية أوروبية وعربية مؤهلة، منها 6 دورات دولية أقيمت في سورية وأطلق عليها دوري السلام، حيث جرت بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، لينجح حمشو من انتزاع المركز الأول في منافسات أوروبية اوصلته لصدارة المجموعة السابعة والتمسك بها.

ويحتل السوري حمشو المركز 74 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للفروسية، وتعد هذه ثاني مشاركة للفارس السوري على التوالي في النهائيات الأولمبية والمشاركة الأولى كانت في أولمبياد لندن.