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سورية تعلن تصدي دفاعاتها الجوية “لعدوان إسرائيلي”

منذ ساعتين

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دمشق– أعلنت دمشق فجر الأربعاء أن دفاعاتها الجوية تصدت “لعدوان إسرائيلي” وأسقطت “عددا من الصواريخ” في جنوب سورية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا).

وقالت الوكالة “تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان اسرائيلي بالصواريخ على تل الحارة في المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا منها” مضيفة أن الهجوم وقع حوالى الساعة الثانية فجرا (11,00 ت غ) على المنطقة القريبة من مرتفعات الجولان.

وأشارت الوكالة إلى أن “الأضرار اقتصرت على الماديات ولا يوجد أي خسائر بشرية”.

وأضافت أن “العدو الإسرائيلي بعد عدوانه بعدد من الصواريخ بدأ بحرب إلكترونية حيث تتعرض الرادارات للتشويش”.

ولا تعلن دمشق عادة عن المواقع التي تستهدفها إسرائيل. لكن منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 قامت الدولة العبرية باستهداف مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وتعود عمليات القصف الإسرائيلية الأخيرة في سوريا إلى مطلع حزيران/يونيو. وقصف الجيش الإسرائيلي حينها مواقع عدة تابعة للجيش السوري وقوات تقاتل الى جانبه في سورية ما تسبب بمقتل 15 عنصرا من هذه القوات، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وفي أيار/مايو قصفت إسرائيل محافظة القنيطرة جنوب سورية.-(أ ف ب)

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